白宫国家安全顾问沙利文突访基辅称：乌克兰急需防空系统

美国/沙利文/基辅/泽连斯基

美国白宫国家安全顾问沙利文周五访问乌克兰首都基辅，并与乌克兰总统泽连斯基会面。沙利文重申美国对乌克兰的支持，表示乌克兰在俄罗斯对其能源设施进行大规模打击的关键时刻，急需防空系统。

广告 继续浏览后续

法新社报道，作为美国总统拜登的顾问，沙利文周五出人意料访问基辅。据白宫称，沙利文在基辅会晤了乌克兰总统泽连斯基和国防部长列兹尼科夫，表达美国对乌克兰“坚定不移的支持”。

沙利文在对乌克兰总统府的新闻发布会上表示：“在俄罗斯军队以导弹和伊朗无人机密集轰炸乌克兰民用基础设施的关键时刻，乌克兰迫切需要防空系统。”

美国国防部宣布，将资助翻新T-72坦克和鹰式地对空系统，作为4亿美元对乌克兰军事援助的一部分。

另外，在德国出席七国集团会议的美国国务卿布林肯批评俄罗斯，未能在战场上攻占乌克兰，就试图利用寒冷天气环境使乌克兰屈服。

在乌军继续在东部和南部反攻之际，俄军不断利用导弹和无人机攻击乌克兰的基础设施。乌克兰总统泽连斯基表示，俄军对乌克兰能源设施的攻击，已使大约450万人没有电力供应。

七国集团外长结束会议后发表联合声明，警告俄罗斯使用化学、生物或核武器，将面临严重后果。G7并强调，七国将建立协调机制，协助乌克兰修复并保卫重要的能源和饮用水基础设施。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅