葡籍港男由英返港宣扬港独 被控煽动不准保释

香港/政治

一名拥有香港永久居民身分的华裔葡萄牙籍男子从英国回港后，在网上发布具煽动意图的帖文，并透过众筹筹募军费，遭警方国安处人员拘捕，控以煽动罪，国安法指定法官罗德泉应控方要求，将案件押后至明年1月下旬再讯，以便进一步搜证及调查，期间不准保释，还柙惩教署看管。

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被告是40岁、报称英国皇家音乐学院教师的黄煡聪，被指与在英国注册成立的「香港独立党」有关。根据警方调查，他涉嫌自2019年9月至今在网上社交平台多次发布具煽动意图的帖文、筹集军费，以及在外国政府网站发出请愿和呼吁外国出兵，协助「香港独立」。他上月返港，本月1日被捕，昨(3日)午在西九龙裁判法院提堂，暂时毋须答辩。控罪指他在10月9日至本月1日期间，在香港与其他人串谋作出具煽动意图的作为，即在脸帕、互联网网站、推特、Instagram 和Telegram发布图文，意在引起对北京的中央政府和港府的憎恨、藐视或离叛；激起港人企图不循合法途径改变香港事项或不守法。

根据网上资料，香港独立党在2015年于英国注册为政党，2018年被英国选举委员会取消其注册政党资格，但未有交代其有限公司身分有否受影响。该党曾提倡「五大纲领」，包括废除《中英联合声明》及随之衍生的《香港关系法》、要求英国宣布中国非法占领香港、要求英美在香港驻军、要求香港建立英联邦国家等。不过，支持者不多，其脸书的追踪者只有数十人。

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