赖清德访帛琉称台独现代意义指台湾不属中国一部份

曾经在立法院公开表示，自己是「务实的台独工作者」的台湾副总统赖清德，昨天在帛琉共和国访问时公开表示，「台独及台湾独立，其实是指台湾不属于中国的一部分，这是台湾的共识。」

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赖清德这次访问帛琉，前后三天，昨天是最后一天，他在和台湾媒体茶叙时被问到，这次出访，他多次提到「中华民国台湾」，是否代表2024之后，两岸路线都会延续蔡英文总统的路线，并维持现状？赖清德回答说：「当然是如此。」

随后有媒体询问这是否代表他「务实台独工作者」的路线已经做了微调？赖清德说，所谓「务实的台独工作者」，必须要先去了解「台独」的现代意义。

他说，因为「台独」或「台湾独立」，早在日治时期就有了。日本殖民统治时，台湾有一群人想要当家作主，国民政府来了，发生二二八或其他许多事情，也会有许多台湾人希望自己当家，但是经过近百年发展，他说，「特别是现在，台独及台湾独立，其实是指台湾不属于中国的一部分，这是台湾的共识。」

赖清德也说，台湾跟中国对「台独」的认知不同，中国对台独的解读跟认知是「你不赞成统一就是台独」，美国对台独的解读，则是「进行法定程序就是台独」，同样台独两个字，在美中台都有不同解读，这是复杂的地方，所以蔡总统去年国庆特别提到「四个坚持」，意义也是在这里，就是捍卫台湾的主权，维护台湾民主现状。而这个主张在台湾社会没有不同意见，自然会成为台湾要继续走下去的一条非常重要的路线。

对赖清德出访的言论，国民党表示，我国正式名称是中华民国，副总统代表国家在外拚外交，更应该要告诉友邦正确名称，否则自己都不愿意讲，不就坐实借壳上市、自我矮化？

国民党副发言人杨智伃质疑，赖清德自称是「务实的台独工作者」，如今却利用出访时对媒体放话，可见民进党内总统初选的前哨战已经开打。

他吁请赖清德，在最后的任期好好代表中华民国做好外交工作，不要「食碗内、洗碗外」(闽南语谚语，有吃里扒外的意思)，让民进党党内政治角力影响中华民国的国际地位。

北京联合大学台湾研究院副院长李振广表示，「台独分子无论是务实的台独分子，还是务虚的台独分子，都是不折不扣的台独分子。」，一个不折不扣地台独分子无论用什么名词，用什么语言描述其台独主张，都掩盖不了其台独本质，赖清德的花言巧语蒙蔽不了冷眼旁观的人」

大陆涉台学者包承柯则指出，蔡英文的所谓「四个坚持」等论述，对大陆来说，实质上也都是台独主张，这在「台湾问题白皮书」中已做了明确界定。

包承柯认为，赖清德此番言论应是「有所图的」，因为台湾九合一选举即将到来，民进党选情不甚乐观，继续操作「抗中保台」，实际上是保民进党，挑起两岸议题的冲突讨论、制造口舌等。

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