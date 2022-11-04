G7挺乌挺到底 对中态度谨慎

俄罗斯侵乌战争

七国集团周五表示，支持乌克兰抗俄立场“不可动摇”，同时揭露北朝鲜核试升级及伊朗镇压示威民众。针对中国，七国集团关切新疆、西藏及香港人权，重申“一中政策”，但“强烈反对任何单方面以武力或胁迫手段改变现状的企图”。

广告 继续浏览后续

在德国举行的七国集团外长会议周五发表联合声明，七国强烈敦促“俄罗斯立即停止对乌克兰的侵略战争，撤出其所有部队和军事装备。”并指出俄罗斯“不分青红皂白地攻击平民和基础设施构成战争罪。”

七国集团“坚定不移地承诺，继续提供乌克兰所需的财政、人道主义、国防、政治、技术和法律的支持。”七国集团宣布建立“G7协调机制，帮助乌克兰修复、恢复和保护其关键点能源和水利基础设施。”

七国显示一致挺乌立场始终不变，在最近意大利和英国改换政府的背景下尤为重要。英国外相对法新社表示，“我们将帮助乌克兰一直帮到乌克兰取得胜利为止”。七国同时谴责了俄罗斯制造的有关乌克兰准备施放“脏弹”的“虚假声明”。

七国集团外长在德国举行的时候，正是德国总理朔尔茨访问北京的时候，朔尔茨是习近平开启第三任之后首位访问北京的西方国家领袖。法国、美国以及布鲁塞尔对朔尔茨此行持批评态度。朔尔茨周五为“更多地”与中国合作以及“平等”的贸易关系辩护。

G7外长声明针对北京的用辞相对谨慎，指出七国集团的目标是在可能并符合集团利益的情况下“与中国开展建设性合作”，一如德国外长周四所表示，与中国的关系是一种合作、竞争同时又是对手的关系。

同时，七国集团呼吁北京“遵守国际义务”和人权，七国“强烈反对任何单方面以武力或胁迫手段改变现状的企图”，七国在这里不点名地暗示台海关系。七国声明还特意提到菲律宾南海仲裁案，这一于2016年7月12日作出的裁决认为中国对九段线范围内的资源拥有“历史性权利”的主张并无法律基础。

七国集团外长声明表示，这一裁决“是一个重要的里程碑，具有法律约束力”，"强烈反对"任何在这一地区和东海地区加剧紧张局势破坏地区稳定的举动。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅