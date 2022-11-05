中国卫建委宣布坚持“动态清零”总方针不动摇

中国新冠清零

中国国务院联防联控机制周六（11月5号）下午举行记者会，与会官员仍然口径一致强调，要坚持“外防输入、内防反弹”总策略及“动态清零”总方针不动摇。

广告 继续浏览后续

中共20大后，“动态清零”松动的传言接连传出，像是高层开会研商松绑、航班熔断取消、前官员指放宽在即、BNT疫苗开放施打、入境隔离天数缩短等，让不少中国民众顿时产生期待。

在防疫可能松绑的传言不断下，中国各官媒周五晚间突然预告，国务院联防联控机制今天将举行记者会，主题是“科学精准做好疫情防控”，引起关注，一度认为可能宣布松绑防疫措施。但这场记者会上，与会官员的口径和立场仍十分一致，都强调“动态清零”不会改变。

记者会一开始，中国国家卫健委发言人米锋开门见山指出，当前中国仍面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散双重风险，防控形势仍严峻複杂。要坚持“人民至上、生命至上”，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，坚决落实“四早”，做到“早发现、快处置、防外溢”。

记者会上，有媒体提问，近期中国一些地方调整了防控措施。包括有的铁路段已不再查验旅客核酸证明，还有的省只要绿码就可全省通行，还有些地方明确了核酸检测即将自费。这些是否意味着中国防疫政策近期要有所调整？

负责回答的中国国家疾控局传防司二级巡视员胡翔并未正面说明，仍指“实践证明，我们关于疫情防控策略和一系列战略举措是完全正确的，也是最经济的、效果最好的”，并强调「坚持『动态清零』总方针不动摇」。未来将根据病毒潜伏期、传播力、致病力变化，不断优化完善防疫措施。

中共自20大落幕后持续硬清零严封控的防疫措施，但疫情并未趋缓反惹民怨四起，导致各地警民冲突频传，不断传出此生灾难悲剧。

上周，位于河南郑州全球最大iPhone制造园采取的新冠封控措施已在园区内引发了一波恐惧和骚乱，大批工人徒步逃离工厂。11月1号，兰州三岁男孩煤气中毒后被防疫人员阻扰耽误就医死亡引发网络高度关注，孩子的父亲亲认为中国严厉的新冠病毒防疫措施“间接害死”了自己的孩子。4日晚间，有传出内蒙古自治区呼和浩特市新城区一栋公寓住宅，因防疫焊死大门，以致有个妇人坠楼未能及时抢救不幸丧命。

中国官方今天通报新增新冠肺炎（含确诊与无症状感染者）3837例，本土3659例。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅