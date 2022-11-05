中国多省市第一把手效仿习近平瞻仰红色圣地

中共二十大之后

图为新华社发布的照片，2022年10月27日，在中国西北部陕西省延安市的延安革命纪念馆，中共总书记习近平带领中共中央政治局常委参观。左起为中共中央政治局常委赵乐际、王沪宁、蔡奇、习近平主席、李希、丁薛祥和李强。

中共二十大闭幕后，中共总书记习近平旋即率领一班新常委参拜“革命圣地”延安，强调“红色基因”，参观“红旗渠”，强调“社会主义是拿命换出来的”苦干精神，多省市一把手见机行动，纷纷带队瞻仰红色圣地。

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根据中国媒体报道，二十大之后，多个省份一把手带队前往本地或跨省参观红色圣地，强调继承“红色基因”，安徽省委书记打先锋，刚刚担任上海市委书记的陈吉宁、广东省委书记黄坤明不甘落后。

北京青年报4日报道，近期不少省份的省委书记带领省委成员参观红色遗址，比如安徽省委书记郑栅洁，安徽省长王清宪等人于2日辗转5个多小时车程跨省抵达河南安阳，参访林州市红旗渠纪念馆。

在红旗渠纪念馆参访时，郑栅洁要求安徽全省各级党员干部尤其是年轻干部都应该来红旗渠看看，体悟红旗渠精神，接受红色教育，赓续红色血脉，增强志气骨气底气。消息称，安徽是二十大之后，全中国首个省委常委集体跨省学习考察的省份。

10月29日上午，新任上海市委书记的陈吉宁带领上海市长龚正、上海市委副书记、市委秘书长、政法委书记诸葛宇杰，上海市委常委、市委宣传部部长赵嘉鸣等干部，瞻仰中共一大会址，并参观中共一大纪念馆。陈吉宁表示，要让更多人特别是青少年走进纪念馆，“深刻了解党的光辉历程，更加自觉地传承红色基因、赓续红色血脉”。

新任广东省委书记黄坤明近日多次带队参观红色圣地。10月30日，他带领省委常委班子前往广州市瞻仰中共三大会址纪念馆、毛泽东主办之农民运动讲习所旧址纪念馆、广州起义纪念馆等红色革命遗址。11月3日，他再度带队到韶关市调研，到访位于浈江区的中共粤北省委五里亭旧址，强调要引导广大干部群众特别是青少年铭记革命历史、传承红色基因。

习近平带领新科常委瞻仰延安参观红旗渠，被海外观察人士形容向旧时代狂奔，省市第一把手参观红色圣地，应是表达忠心，体现对习近平核心的忠诚。

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