加拿大就中国高薪吸引英加战斗机飞行员展开调查

中国军事

在新华社发布的这张照片中，2022年8月7日，中国人民解放军东部战区的一名空军飞行员正在台湾岛周围参与联合作战训练。根据英美媒体报道，中国正在设法以高薪吸引英美退役空军飞行员训练中国空军。

加拿大国防部表示，正在调查有关中国试图利用丰厚报酬吸引英国加拿大等退役飞行员训练中国空军的报道。

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根据加拿大CTV新闻台报道，加拿大国防部发言人对该台表示，加拿大对相关报道十分重视，正在与加拿大伙伴国家进行进一步调查。

10月份，英国广播公司等媒体报道说，多达30名英国退役空军飞行员前往中国训练中国解放军飞行员，据指加拿大和澳大利亚的退役飞行员也成为中国军方猎取的目标。

英国国防部10月18日发表声明表示，当英国前空军飞行员向中国人民解放军提供训练时 ，显然削弱了英国的国防优势。英方表示正在采取措施阻止和惩罚这种活动。

加拿大『环球邮报』报道说，目前尚不清楚是否有加拿大前空军飞行员接受了中方的报价，但几名前加拿大皇家空军飞行员目前受雇于一家南非飞行学校，据报道该学校也在培训中国空军飞行员。

加拿大国防部发言人说：“信息安全法适用于现任和前任军事成员，不遵守该法可能会导致严重后果。”违反『信息安全法』的后果可能包括因“未经授权传播特殊操作信息”而被判处最高 14 年监禁。

据路透社报道，应美国要求，一名为中国空军工作的前美国空军飞行员和教官，已于10月在澳大利亚被捕，罪名尚未公开。

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