北京防疫过度 红二代怒批有家难回

中国-新冠病毒

中共老一代领导人陶铸之女，中国市长协会副会长陶斯亮，周六发文怒批北京防疫过度，自己与丈夫回不了家。陶斯亮批评大数据流调不专业、太粗糙，质疑北京健康宝根本不符合国家的“精准防疫”。

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现年81岁的陶斯亮，5日下午在微信公众号“天道和圣”，发文爆料她被弹窗的荒唐经过，引发广泛关注。

陶斯亮表示，她陪丈夫从北京搭高铁直达湖州去参加活动，天天做核酸，一点都不敢怠慢，但就在准备回北京前发现弹窗了，原来“弹窗”就是在你的“北京健康宝”上贴一告示，“温馨”地通知你：“根据相关流调，你可能与京外的疫情风险地区……有时空关联，需进行风险排查”，“满足七天内，无涉疫县市旅居史可重新申请绿码”。

陶斯亮为此在周五周六两日之内，无数次填写申诉表格，几十次打便民服务热线，一直打到深夜。她说：“我一向是个有定力的人，但这次慌乱，因为第一次尝到了有家不能归的茫然和无助。”

陶斯亮质疑，湖州已经21天无新增病例，全域无风险区域，而北京(截至11月3号)，有20个高风险区，新增本土病例32人，这种情况下，“北京凭什么只准出不准进？就像是有洪灾的地方拦起大坝阻止并不存在的来水，从防疫科学上就说不过去”。

陶斯理随后发现，来自高风险，中风险，低风险地区的政策竟然一模一样，“反正阻挡你七天没商量”，陶斯亮反问，这符合国家“精准防疫”的策略吗？

更让陶斯亮感到奇怪的是，她同丈夫来自同一个社区，同乘一趟高铁，结果她弹窗了，丈夫竟然没事，这又作何解释？难道“大数据流调”还看碟下菜？还是另有玄机？否则只能说明这个“大数据流调”不专业，太粗糙，太随机，所谓的“时空关联”太过魔幻。

很荒诞的是，既然丈夫并没有弹窗，陶斯亮想让他先回北京，但几次购票失败，携程回复是“抱歉，新型冠状病毒肺炎疫情防控工作要求，您暂不可购买前往该地的车票。”

陶斯亮形容自己“像打了霜的茄子，这两天蔫头耷脑的。但转而想想那些被阻隔在高速路上的卡车司机，那些住在简陋工棚的打工者，那些静默了数月的大大小小的市镇乡村，还有某知名大厂那些徒步回家的工人……我在这座江南小城等一等又有何怨呢！”

根据中央社报道，许多网民也痛斥北京健康宝根本是出了京就弹窗，明明没有去中高风险区也弹窗，返京比出国还难，许多北京网友表示因此不敢出北京，害怕回不了家。

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