德国总理朔尔茨在北京感受清零

中德关系

德国总理朔尔茨访问北京，北京自然很期待，下飞机不久，朔尔茨就与中国国家主席习近平会面，随后又与中国总理李克强会谈，但北京的严厉的清零措施，并没有对朔尔茨一行有所宽松。

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朔尔茨在北京人民大会堂与习近平会面时，由于中国严厉的防疫措施，习近平虽然不戴口罩迎接朔尔茨，但两位领导人没有握手。媒体形容朔尔茨和他的代表团在一个密封的“泡沫”中行动，这就是为什么朔尔茨这次的对华访问比他的任何一位前任都短的原因。朔尔茨在中国仅仅停留了11小时。

华尔街日报援引德国官员报道，中国为了表明继续实施严格的清零政策，对德国访客也提出严格要求，他们必须在抵达北京时接受核酸检测，并在得到检测结果呈阴性后才能会谈。朔尔茨也不能例外。

德国世界报报道，总理代表团一行走下飞机后，身着白色全身防护服的中国防疫人员在机场跑道上迎接他们，对代表团成员进行核算检测，测验在特别改装的实验室巴士上进行，检测人员将棉签轻轻地放入总理代表团成员的喉咙里。

总理本人则在他的飞机上接受了核酸检测，好在这是与他同行的德国医生在操作，这样就能避免中国当局通过DNA获取总理的生物特征数据，但是这一检查是在中国人监督下完成的。更有甚者，在德国代表团启程前往北京之前，朔尔茨的代表团全体成员和随行记者都必须提交两次核酸检测阴性结果。

德国之声也报道，朔尔茨此次访问时间虽短，但抵达和离开的安排却大费周章。德国代表团的全体人员全程处于“防疫泡泡”中。停机坪上有两个移动核酸检测站，德方人员须立即接受新冠检测。只有朔尔茨和他的贴身随同可由随行的德国医生检测。此外，代表团下飞机后，朔尔茨的空客A340专机飞往韩国首都首尔。这样机组人员就不必在北京接受隔离。周五晚上，在访问行程结束时，专机再从首尔飞抵北京，接朔尔茨一行回国。

德国总理朔尔茨是大流行爆发近三年来第一位踏上中国土地的西方领袖，朔尔茨走访前后，西方的批评声音不断，但已返回柏林的朔尔茨周六辩护说，这次旅行是值得的，他至少与中国国家主席达成反对在乌克兰使用核武导致情势升级的协议。

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