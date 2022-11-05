清零不动摇 官员们言不由衷？

中国-新冠病毒

2022年10月18日，北京，一名戴着口罩的妇女走过一栋被封锁的商业办公大楼，只因此前有一名确诊新冠病毒的人到该地段经过。中国严厉的 "清零 "政策已使主要城市关闭，并多次扰乱了旅行和商业。但是，尽管公众对其成本上升感到失望，习近平主席没有表示会改变清零政策。

二十大结束后，中国即将松动动态清零政策的传言接连传出，包括国际航班熔断取消、缩短入境隔离天数等等，让人十分期待。也带动中国大陆和香港股市连日大涨。

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前中国疾控中心首席流行病学家曾光星期五在花旗银行主办的一场会议上表示，中国动态清零政策“很快将有实质性改变”，因为“开放条件正不断累积”，例如新疫苗问世和中国抗病毒药物研究已有进展。

但是周六中国国务院联防联控机制举行新闻发布会，给这一期待浇了冷水。出席会议的官员透出的信息全是，继续清零不动摇。

中国国家卫健委发言人米锋在会上称，中国仍然面临境外疫情输入和本土疫情传播扩散的双重风险，防控形势依然严峻复杂，因此坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针绝不动摇。

习近平的动态清零政策无疑对中国经济造成极大伤害，这几乎是经济界的共识，有记者提问，近期中国一些地方调整了防控措施。例如有的铁路段已不再查验旅客核酸证明，还有的省只要绿码就可全省通行，还有些地方明确了核酸检测即将自费。这些是否意味著中国防疫政策近期要有所调整？中国国家疾控局传防司巡视员胡翔在记者会上表示，中国的防疫措施是“完全正确，而且还是最经济有效的”。

但有分析指出，中国是否在高举“坚决清零不动摇”这面旗帜的同时，实际上逐步采取松绑措施。因为无论如何，中国不可能永远处于“坚决清零”的状态，一方面，新冠病毒公认沦为一般性感冒，另一方面，清零政策继续严重阻碍着中国经济的发展。

中国当局或有可能对中国国产疫苗效力低，一旦取消清零，担心造成大规模感染。如果真有这种担心，中国只需大批购进外国疫苗就能解决问题。

周六中国国务院联防联控机制新闻会上，当局虽然给民众的期待破了冷水，似乎也开了一道门缝，中国卫建委发言人米锋一边强调“坚持动态清零政策不动摇”，一边提到防止防疫“简单化”和“一刀切”的问题。

这次记者会上有官员也点名批评郑州等地有防疫过度现象，“随意将限制出行范围由中高风险地区扩大到其他地区”。

给人感觉这场国务院新闻会，官员们既一致强调坚决清零不动摇，又反对“一刀切”，反对防疫过度，在记者问道防疫政策近期是否会有调整时闪烁其辞，拿出一句“中国的防疫措施是完全正确的”来抵挡。

好像官员们在等着最高指示，因为清零政策是习近平亲自决定，只要习近平不点头，这一政策就必须坚持，至少要口头上坚持。有网友开玩笑，“坚持清零不动摇，首先你不能动摇，我动摇了，你才能动摇，懂吗？”

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