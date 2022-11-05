清零清痛了 无限热爱党的也大吐苦水

中国-新冠病毒

2022年11月3日，一名妇女在北京一个沿人行道设置的冠状病毒检测点接受常规COVID-19咽拭子检测。执政的共产党正在执行 "清零 "政策，在中国多地实施封锁，试图隔离每一个病例。

坚决清零不动摇，动辄隔离，封锁，让一些平素坚决拥护党的清零政策的人，比如周小平、王文，终于因深受其害而大吐苦水。

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中国人大教师王文发帖称，“隔离第七天，纵使有对党、对国无限热爱的自己，也在心里崩溃的边缘! 除了饭食较差、行动受限外，最不能忍的是每天凌晨2点做核酸，没睡过一个整觉! 刚刚，隔壁屋的女士痛哭，撕心裂肺地哭! 唉! 万能的朋友圈，大家一起努力呼吁，改善政策，真正战胜疫情!”

星期五，“改善政策”似乎露出曙光，海外媒体引述中国专家报道，中国可能要放松严酷清零政策，首先对外国人放松。不料星期六，中国当局又明确表示，坚决清零不动摇!

一位网友说：“针扎不到肉，是不知道肉痛的。周小平老师如此，王文老师亦然。”另一位网友就说得很不客气：“即使是家犬，也不能欺压太甚，狗奴才咬主子的事时有发生。”

被视为知名五毛的周小平，也终于憋不住了，11月5号微博发帖质疑：“实事求是很难吗？下面话是我说的，现在可以来封我了，抓也行，要杀要剐随便吧。反正我得说实话。现在最直观的情况就是，你去了一趟疫疾最重的美国，只需隔离7天就能回家。你去一趟疫疾相对轻的边疆，封控70天都未必能回家。这是在防疫还是在划水？这样做，到底有什么意义？”

这位以批评西方著称的人士写道：“就算我们要一直抗疫到底，那也不能因此随便造谣说国外尸横遍野、医疗崩溃、后遗症爆棚，因为那都不是事实。”

环球时报前总编胡锡进11月1日也指责当局把大量阴性市民长时间一刀切地封控在社区里，既不科学，又没有法律依据，而且副作用巨大，不可持续。胡锡进还说，一旦有的地方封控10天以上仍出新病例，一定要从组织环节认真查找问题及时做出调整，“不能让人民群众为官方封控组织工作的不力埋单”。

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