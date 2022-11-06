中国央行副行长范一飞成中共二十大后首位落马部级官员

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中共中央纪委国家监委网站5日刊发公告指出，中国人民银行（中国央行）党委委员、副行长范一飞涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。成20大后首位落马的部级官员。

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中国人民银行副行长范一飞被控违法违纪而遭查。据报导，范一飞“有问题”的传言已经持续将近一年，期间曾多次被约谈，配合相关调查，不过实际情形与谈话内容不明。由于长期负责金融支付业务，市场人士认为落马可能与支付监管有关。

中国央视等官媒报道显示，1964年出生的范一飞是中国人民大学经济学博士，美国哥伦比亚大学国际经济硕士。范一飞是央行6名副行长之一。据证券时报，范一飞在工作单位被带走，当天中午左右还在开会。

报道称，范一飞分管支付司、科技司、货金局、数位货币等部门和业务，直到今年8月，张青松出任副行长后，接手支付业务。当时曾经传出，范一飞原本可望在这次的人事异动中，分管征信局，然而最终被上级驳回，理由是“范一飞不适合分管所有与市场相关的司局”。现在看来，当时已经显示出一些端倪。

市场分析认为，近年来中国的支付行业发出的200多张牌暴露有严重的管理和监管问题。如今范一飞被查，可能会引发支付业新一轮震荡。

报导提到，过去几届中共党代会后的“首虎” 都被视为是“政治风向球”，例如18大后，时任四川省委副书记李春城落马；19大后，时任中宣部副部长鲁炜被查。范一飞落马后续引起各方关注。

另外，中国官方11月5号发布显示，黑龙江省委巡视组前副组长魏彬被开除党籍，一系列罪名中出现罕见的“恶意诋毁党和国家领导人”，中国官媒称，魏彬是退休近5年的纪检“内鬼”，指其抨击反腐败工作。

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