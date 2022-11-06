台湾志愿兵曾圣光在乌克兰阵亡

台湾-乌克兰

25岁台湾男子曾圣光加入乌克兰志愿军，日前于乌东卢甘斯克州与俄军交战时受伤，失血过多而死。

台湾外交部周六表示，25岁的台湾男子曾圣光自愿在乌克兰与俄罗斯军队作战，已经阵亡，这是自俄罗斯入侵乌克兰领土以来第一个来自台湾的已知牺牲者。

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台湾外交部证实了最初的新闻报道，并向曾圣光的家人表示 "诚挚的哀悼"。曾圣光在乌克兰加入了一个志愿兵战斗营。

法新社报道说，台湾外交部在一份声明中向这位 在乌克兰战争中牺牲的爱国者，对他“帮助乌克兰人民捍卫自由和民主的精神表示敬意”。

在没有说明死因的情况下，台湾外交部补充说，已经从乌克兰军方获得了死亡的确认。并承诺帮助其家人前往乌克兰辨认尸体并准备必要的程序。

曾圣光的妻子在桃园工作，她告诉中央社，11月2日，曾圣光的一位战友从丈夫的手机上发来一条信息，告诉丈夫在战斗中受伤，在被送往医院时死亡。

她接受中央社记者电话采访时说，先生个性正直，很有正义感，当过5年陆军，俄乌战争开战后，退伍一年的他就一直想奔赴乌克兰加入志愿兵行列，她曾因担心安全阻止过，但先生意念坚定。

法新社报道说，在不断面临中国武力威胁台湾的形势下，自俄罗斯于2月入侵该国以来，台湾公众对乌克兰的支持一直没有减弱。

据当地媒体报道，目前有十几名台湾人在乌克兰作为志愿者与乌克兰人一起战斗。

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