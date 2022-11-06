气候愈来愈异常 第27届联合国气候大会拉开帷幕

联合国气候大会

联合国气候大会周日在埃及沙姆沙伊赫开幕，大会发出新的警告：全球变暖正在加速，损害赔偿资金将首次列入议程。

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世界气象组织周日在为这一世界上最大的气候变化年度会议开幕而发布的一份报告中警告说，从2015年到2022年，这8年将是有记录以来最热的时期。

联合国秘书长古特雷斯在给与会者的视频信息中评论说："随着第二十七届缔约方会议的开始，我们的星球正在发出一个痛苦的信号，"这是一个气候混乱的纪年"。

会议一直开到11月18日，来自近200个国家的代表试图为应对全球变暖的斗争注入新的活力，而震撼世界的多重关联危机：包括乌克兰战争、通货膨胀和经济衰退的威胁，以及粮食危机，使人们担心气候变暖问题被置于次要地位。

主持第二十七届缔约方会议的埃及外交部长萨迈赫-乔克里表示："为了人类和我们的星球，让我们一起落实我们的承诺。"

气候变化的影响正在成倍增加，2022年袭击地球的一系列灾难说明了这一点：巴基斯坦爆发历史性洪水、欧洲反复出现热浪、飓风、火灾、干旱等等，全球联合对抗时不我待。

自然灾害的代价已经达到数百亿，南方国家正在要求财政赔偿。在联合国气候大会开幕式上，"损失和损害 "这一敏感问题被正式列入讨论议程，此前它只是计划在2024年之前进行 "对话 "的主题。

"萨迈赫-乔克里说："列入议程反映了对气候相关灾害受害者痛苦的声援和同情， 联合国气候负责人西蒙-斯蒂尔称这是一个 "关键 "问题。

联合国警告，目前实施的政策，灾难性的+2.8℃不可避免即将到来。联合国的专门机构认为 目前看不到“可靠的方法 "来实现气候升温不要超过1.5℃的目标。

预计将有120多位国家元首和政府首脑出席周一和周二的峰会，他们被认为将推动为期两周的谈判。拜登总统将率领一个包括国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文等16位高级官员在内的代表团，在气候会议上向全球证明，特朗普时代的否认气候变暖和不采取行动已经成为过去。

中国国家主席习近平不会出席会议。世界上两个最大的温室气体排放国之间的合作是至关重要的，但是它们的关系是紧张的。不过，习近平和拜登可能在下周的G20会议期间在巴厘岛会面。

拜登力争恢复美国在气候行动上的信誉，抗衡中国对受气候变暖影响的发展中国家的拉拢。同时，他也试图恢复美国和中国在气候问题上的某种合作。

沙特王储穆罕默德-本-萨勒曼尼是石油生产的坚定支持者，他将在沙姆沙伊赫出席会议。

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