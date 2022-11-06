疫情中断两年后 北京马拉松再度开跑

中国，体育，新冠

2022年11月6日，中国北京，志愿者在北京马拉松赛前在天安门广场入口处组成人链引导参赛者，这是继2020年和2021年因新冠疫情而取消两年以来的首个北马

因防疫中断两年之后，北京马拉松周日（11月6日）再度鸣枪开跑。疫情防控常态下本届北马没有外籍精英选手参加。组织方称，共有约3万人参加了周日的比赛。

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今年是北京马拉松40周年，周日的北马在2月份北京冬奥会后，北京举办的首次大型体育赛事。

法新社报道，自新冠疫情在武汉首次发现三年后，中国仍处于疫情防控常态化，因此只有居住在北京的运动员能够参加周日的比赛，而不像前几届比赛那样吸引众多外国参赛者。

最终，新疆选手阿奴拜克·库弯以2小时14分34秒的成绩获得男子组冠军。夏雨雨获得女子组冠军，成绩为2小时28分57秒。

上一届北京马拉松是在2019年举行的。比赛原本应该在去年恢复，但为避免疫情加剧，原定在北京奥运会开幕前三个月的比赛被取消。

中国至今仍坚持严格的防疫政策，居民必须定期核检筛查，对检测呈阳性的人进行强制隔离，当发现病例时实施部分禁闭等。自2020年以来，中国还大幅减少国际航班，以限制外来的可能病毒携带者入境。严格的防疫限制也影响了国际赛事的举办，而近20年来，除举办奥运外，中国也一直是一级方程式赛车、世界篮球和田径锦标赛等国际重要体育赛事的主要举办国。

尽管坚持清零防疫，但中国近几天仍记录了自5月以来最高的阳性病例数。据报中国周六新增4420起本土感染，其中526起本土确诊病例和3894起本土无症状感染病例，新增病例数为近六个月来新高。

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