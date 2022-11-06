高官被开除党籍罪名奇特 恶意诋毁党和国家领导人

中共二十大之后

2022年10月23日，中共政治局新一届常委到达人民大会堂，从前到后，总书记习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥和李希到达北京的人民大会堂。在习近平于2022年10月23日授予自己第三个五年任期后，世界面临着与中国在贸易、安全和人权方面更加紧张的前景。

中共中央纪委和国家监委网站周日刊出的一则决定令人“耳目一新”，黑龙江省委巡视组原副组长魏彬被开除党籍，其中有一条十分罕见的罪名：“恶意诋毁党和国家领导人”。如何“恶意诋毁”，中纪委不肯披露。

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有分析指出，至少，从魏彬如此被处理可以看出，从“妄议中央”到“诋毁党和国家领导人”，习近平政权控制官员的手段以及对官员“不忠”的定性步步升级。

从“妄议中央”到“恶意诋毁党和国家领导人”，罪名指称也越来越个人化，由笼统的中央直接落脚在“党和国家领导人”本人身上，在这里意指习近平本人应毫无疑问，这一说法或者定性的出现，应是中共近年来对习近平的个人崇拜不断升级的结果，以至于可以用“恶意诋毁”来封堵所有胆敢对最高领导人本人私底下表示一点不满的任何官员。

官网称，魏彬是退休近五年的纪检“内鬼”，纪委在列举魏彬一大堆传统罪名前，其首要的罪名是“抨击反腐败工作”，有些分析由此推断，虽然官媒并未交代魏彬何以“恶意诋毁党和国家领导人”的细节，但“抨击反腐败工作”显然触及了一根要害的神经，因为中共官员的普遍性腐化，反腐成了习近平上台以来利用其在内部清除各种不满势力、清洗异己的利器。

习近平二十大一统天下，所有异己力量几乎被“清零”，十年以来的选择性反腐运动“居功至伟”，许多高级官员在被指“两面人”，“”对党不忠诚”，“搞团团伙伙”在党内落马后，送法庭审判时却被冠以“腐败”的刑事罪名，因此，“抨击反腐败工作”，形同抨击习近平利用反腐为自己“一统天下”开路。

中共二十大闭幕刚刚两周，中纪委以如此罪名处理魏彬，显然是向党内高官发出新的信号，对党的领袖不能有丝毫冒犯，否则殷鉴不远。

而处理已退休五年的原正厅级干部魏彬，同时发出另外一个信号，就是所谓对高官可“倒查20年”不只是吓唬，别以为自己退休了就平安大吉，如果冒犯了党和国家领导人，照旧可以开除党籍，随之移交法办。

此案的另一个启示是，中共对习近平的个人崇拜之风日盛之时，相伴随的就是告密之风盛行，魏彬2017年平安退休，何时诋毁党和国家领导人，在什么场合，什么地点，语焉不详，分析指极有可能是私底下发泄不满，朋友圈说了一两句“攻击领袖”的话，结果遭人告密，这也等于发出了另外一种警告，官员们说话要更当心了，到处都有耳朵。

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