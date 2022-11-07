中国新冠病毒感染人数六个月来最高

中国/疫情

中国为应对新冠疫情进行严格清零封控措施，扰乱经济和民众日常生活，不过中国官方公布最新数字显示周一中国感染疫情人数六个月来最高。

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中国国家疾控局在上周末发布感染疫情人数的消息打破了民众期待放宽新冠病毒零容忍政策的希望，而且中国卫生部强调将继续“坚定不移地”实施动态清零措施。

该策略包括在出现病例后立即限制社区或整个城市，进行大规模筛查，甚至隔离检测呈阳性者和从国外回来的旅行者。

法新社指出不过中国政府的这些严控措施有时候会导致发生缺乏食品，或就医困难以及让在中国境内外旅行困难重重，也让越来越多的中国人感到沮丧。

中国卫生部周一宣布了最新感染新冠人数有近 5,500 人，其中许多在南部沿海省份广东省，而这里是中国的一个重要制造中心。

目前中国新冠阳性感染者数量呈波动上升的趋势。在北京，周一报告了近 60 例新病例，主要集中在人口密集的朝阳，这里集中有商业中心和和许多大使馆，如在该区法国学校收到关闭的命令，朝阳教委要求从本周二至周五进行远程学习。

另外在郑州的全球最大苹果手机制造厂也处于封闭状态，包括乌鲁木齐、呼和浩特、广州、福州、兰州等省会城市发生了聚集性疫情，而且局部地区出现了疫情反弹。

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