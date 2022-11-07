中国10月份出口下降 两年多以来首次

中国，经济

官方数据显示，中国10月份出口自2020年以来首次下降，由于新冠防疫限制及全球经济衰风险导致需求减弱，中国进口也受到影响。

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中国海关总署周一公布的数据显示，10月份中国出口同比下降 0.3%，远低于经济学家预测的增长4.5%，也低于9月份5.7%的涨幅。

这是自2020年5月以来，中国出口首次出现下降。

法新社报道，美欧的经济退及全球能源价格飙升正削弱对中国产品的需求。报道援引凯投宏观分析师黄子春预计，随着全球经济衰退风险持续，中国未来几个季度出口可能会进一步减弱。 野村银行专家预测，这一下降趋势未来两个月将加剧，对中国整体经济产生负面影响。

中国十月份进口也同样下跌，同比下跌0.7%，为2020年8月以来的首次下跌。

尽管经济受到影响，但中国领导人习近平在上个月仍重申了动态清零措施的有效。最近几天传出中国防疫限制可能松动猜测之后，官方上周六再次表示将继续坚持清零防疫政策不动摇。尽管如此，中国近期新增阳性人数增加，周一报单日新增5000多例新冠阳性病例，为6月以来的最高水平。

法新社报道援引日本瑞穗银行的经济学家Ken Cheung说，糟糕的贸易数据或可以成为中国改变防疫政策的 "杠杆"。保银资产管理的分析师张志伟持认为，解除防疫限制仍将是一个 "漫长而渐进的过程，最早也要到明年才会有重大变化"，

野村证券分析师预计 "至少在2023年3月之前，中国清零防疫政策不会有重大改变"。

此外，中国10月份的贸易顺差仍高达851.5亿美元，但已远低于7月份1012亿美元的历史高点。

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