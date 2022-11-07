受中国防疫封控影响，苹果下调iPhone生产出货量预期

中国，苹果，新冠疫情

苹果手机主要的制造上富士康在郑州的工厂：傍晚6点下班员工。富士康在这一占地6平方公里的综合体共雇用约20万-30万名青年工人。

由于中国防疫封控措施暂时中断中国郑州一家组装工厂的生产, 苹果公司预计其iPhone 14 Pro的出货量将 "低于预期"。

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苹果公司在周日晚间的一份声明中说，在发现出现新冠阳性病例之后，苹果最大的制造商富士康在中国郑州的一家工厂 "目前已正大幅消减产能运行"，其客户的收货时间将被迫延长。

苹果在声明中补充强调，其公司自疫情以来始终将供应链中工人的健康和安全放在首位。

台湾富士康集团是苹果手机的主要制造商，自10月以来，其在郑州的组装工厂就一直面临疫情上升的问题，数百富士康员工上周逃离工厂的画面引发舆论强烈反响。周一富士康宣布正努力恢复郑州主要工厂的全面生产，并下调了第四季度的财务预期，但没有确指下调的幅度。公司还在网络上宣布了针对员工的防疫新措施，包括在宿舍和工厂之间建立 "防疫气泡"等尽快扑灭疫情。

据报道， 苹果品牌严重依赖中国，其90%以上的产品都在中国生产，同时中国也是苹果最重要的市场之一。目前为止，尽管美元强势对其收入造成压力，但苹果一直很好地应对了经济危机。今年7至9月份，苹果旗舰产品iPhone的销售额同比增长了9.7%，达到426亿美元。分析预期在年末假期期间对苹果iPhone 14和14 Pro Max的需求将会增加。

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