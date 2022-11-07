团团病情严重两岸专家束手维持纾缓治疗

台湾/熊猫

中国大熊猫保护研究中心11月1日派了两位专家吴虹林、魏明，来到台北市立动物园，探视病情恶化的大熊猫团团，经过两岸专家多次观察会诊后指出，团团目前的状况稍有改善，但由于无法准确判断病因，目前将继续维持舒缓治疗的方式，两位大陆专家也在今天离开台湾，返回四川卧龙。

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2008年，象征两岸破冰情谊的大熊猫团团和圆圆来到台湾，转眼14年。今年8月，团团首度出现癫痫症状，10月16日急转直下，后肢无力、食欲不佳，活动力大不如前；第二次磁振造影检查结果，发现脑部病灶明显扩大，恶性肿瘤的机率大幅提高。

由于团团对麻醉反应以及苏醒恢复的时间延长等因素，之前，台北市立动物园已决定，不再进行麻醉或侵入性检查，以维护动物福祉为优先，采取舒缓治疗。并洽请大陆专家来台会诊。

两位大陆专家指出，一周以来的观察交流发现，团团的采食情况、精神状态、走路姿态等都有所改善，连续正常的走动时间也逐渐增加。但从团团之前的检查结果，再加上这一周的数据，仍然无法准确判断团团的病因，因此他们和台北市立动物园讨论后同意，将继续采取目前的治疗方案，并根据病情发展，适时调整。

台北市立动物园则表示，吴虹林及魏明11月1日晚间抵达后，就跟团团的医师和保育员等共同讨论，并把观察到团团日常的最新情况，和用药后的反应等资料，回馈给中国大熊猫保护研究中心的专家团队，共同商讨病因，并将商讨的结果，与动物园交流，试图为团团找出更好的照顾和治疗方案。

动物园解释，目前两岸专家面临最大的问题，是不能准确地判定团团的病因，而团团的身体情况又不适合再进行麻醉或侵入性检查。因此双方达成共识，将继续维持舒缓治疗，并继续追溯病因，以争取更好的治疗方案。未来，四川卧龙的专家团队也会和台北市立动物园，针对团团的病情持续交流。

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