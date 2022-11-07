大批央媒记者上海采访进博会遭弹窗求助中宣部

中国-新冠病毒

位于上海的中国国际进口博览会主会场。11月6日，数十名前来上海采访进博会的北京官媒记者因被“弹窗”，无法返回北京。

11月5日，奔赴外地参加活动的红二代陶斯亮发文抱怨莫名遭“弹窗”，北京有家不能回，得到许多类似遭遇的网友响应。6日传出新消息，北京“中央级”官媒数十名记者联合奔赴上海采访“进博会”，全被“弹窗”，无法回京了，向中宣部发出求助。

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多家港台媒体报道，一张名为“进博会央媒”微信群组对话截图在网上流传，群组中有人发信息求助中宣部：“@ZH您好，我们去进博会的几位记者都被北京健康宝弹窗，请问中宣部能否给帮忙解决一下这个问题？”

“进博会央媒”微信群组对话截图 © Twitter

群里各大中央官媒记者纷纷留言：“人民日报赴进博会的72人皆弹窗”，后面附上3个哭笑不得的表情图；群组中多人接着说：“中国日报也是全弹”；“经济日报也是全部弹窗”；“中国妇女报全部弹窗”。

某家媒体暗示可求助官方化解弹窗问题：“据了解，此前入沪杭的北京人员也遇到过此问题，是官方出面解决的。”

据报道，让许多人闻之色变的中国“弹窗“，是中国官方为了落实清零政策开发的手机防疫软件，利用大数据资料，依靠各地的手机基地台，以及进入公共场所及社区的扫码动作，追踪每个手机持有人的健康情形。只有绿码代表正常。这款追踪健康情形的软件在北京叫做“健康宝”。

当流调发现某一地点出现染疫者与手机持有人”时空交会“时，手机就会出现一串指令性文字(弹窗)，命令手机持有人立即向所在地居委会或村委会报告后，返家接受隔离。但如果手机持有人在外地，就只好留在外地，等“弹窗”解除才能回家。

根据报道，中国各省市中，北京的弹窗制度最严厉，网友抱怨：“不怕病毒，就怕弹窗”；“进出北京，比出国还难”。

据报道，北京市民热线12345，每日都有20多万用户打电话申诉，一些网友更批北京健康宝根本是出了京就弹窗，让人不能回家。

中共老一代领导人陶铸之女、中国市长协会副会长陶斯亮5日发文『弹窗』批评北京防疫过度，自己与丈夫从无风险区湖州参加活动后，自己“弹窗”了，竟然回不了有20个高风险区的北京，荒唐的“就像有洪灾的地方拦起大坝阻止并不存在的来水”。不过，她的文章很快被封杀。

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