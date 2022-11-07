广州海珠区日增1880感染者 静默管理延为7天

中国/疫情/清零政策

广州市海珠区周一单日新增1880名新冠病毒感染者，近3天的新增感染人数占全市94%。官方宣布，已经静默管理3天的海珠区，继续再延长4天的管控措施；前环球时报总编胡锡进周一发文，指连北京都很难做到病例零新增。

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中央社综合21世纪经济报导等媒体报导，广州市周一下午召开的疫情防控新闻发布会上通报，海珠区单日新增1880个感染者。近3天，该区新增感染人数占全市94%，凤阳街康鷺片区和赤岗街客村、大塘片区的感染人数占全区84%，是本次疫情的集中暴发点。多地社区传播风险持续存在。

目前，海珠区仍是本轮疫情防控的主战场，当局决定在加强全市常态化核酸筛查的同时，向海珠区派出2500名医护人员进驻高风险区，支援上门核酸采样；目前已转运涉疫人员3.4万人。

周一是海珠区强化社会面管控的第3天。当局表示，由于近日海珠区单日新增感染人数持续走高，社区传播风险仍然较大。根据疫情防控形势，决定延长海珠区的社会面疫情防控措施至11日夜间12时。

中国坚持对疫情"动态清零"，但病毒深入社区防不胜防，民众也越来越不耐官方动輒要求"静默"等封控措施。这次海珠区就传出有管控区内的人破坏围栏水马外出。

中央社报道，立场向来亲官方且鹰派的胡锡进，近两个月来多次针对中国防疫措施在社群平台微博上发文，提出委婉的质疑或建言。前环球时报总编胡锡进周一发文，指连北京都很难做到病例零新增，其他城市几乎不可能清零；今冬想清零代价太高。

胡锡进在微博发文表示，北京市基层组织的行动力、统一落实当局要求的执行力在全国城市裡恐怕没有其他地方可出其右；此外，还对进京人员严控，大为降低了病例输入的几率。"如果北京市都很难做到新增病例清零的话，中国其他暴发了疫情的城市在同等或大致相当封控水平上，要想清零新增病例几乎是不可能的。"

他说，其他暴发疫情的城市若想清零，唯一的手段就是大规模、乃至全域静态管理。即使那样做了，还未必就能在这个冬天达成清零，且追求这个目标所付出的经济社会代价实在太高了。

胡锡进还说，没必要把完全清零作为倾尽全力也要达到的极限目标，那样的目标即使在付出巨大损失后短时间实现了，疫情很快就会反复，因此它的实际意义远没有"保持总体控制力"更有价值。

有来自新疆的网友在这篇文章下方留言回应说："（封控）90天了 真是要了老百姓的命啊"。

过去一周以来，不只胡锡进，"红二代"陶斯亮、"小粉红"网络作家周小平等人也都忍不住就北京获全国严格的防疫政策撰文表达不满，显示民众越来越难忍受为了清零所付出的代价。

网上热传周小平5日的发文写道："你去了一趟疫情最重的美国，只需隔离7天就能回家。你去一趟疫情相对轻的边疆，封控70天都未必能回家。这样做，到底有什么意义？就算我们要一直抗疫到底，那也不能因此随便造谣说国外尸横遍野、医疗崩溃、后遗症爆棚，因為那都不是事实。"

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