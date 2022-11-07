「练兵备战」50款装备现身珠海航展 无人机因俄乌战惹关注

中国/军事

在中共备战声中，明(8日)早起一连六天在珠海展开的中国航空展览格外惹人关注，中国空军发言人表示，今次参展的，包括「投入新时代练兵备战」的50款武器装备，届时服役中最现代化的歼-20将首次降落珠海作公开展示，而可同时为三架军机加油的运油-20将首次表现空中加油，但不少军事迷反而关注在俄乌战争中大量使用的无人机，以致首次作飞行展示的攻击-2无人机备受瞩目。

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空军新闻发言人申进科大校昨(6日)介绍第14届珠海航展的参展阵容时说，将展示新时代十年的历史成就和现代化战略空军建设的阶段性成果，包括新时代「练兵备战」的五十款武器装备，歼-20、运油-20和攻击-2无人机等七款飞机更会进行飞行展示。

根据介绍，首次进行飞行展示的攻击-2无人机，是中国研制的一型中高空长航时「察打一体」无人机系统，是执行边境巡逻、打击恐怖主义的重要武器装备。至于可携带2吨弹药、具复合型能力的彩虹-7；有「炸弹卡车」之称的翼龙-3；以及有高续航、高携弹量特点的「忠诚僚机」飞鸿-97A亦相当引人注目。

据中国的《国防时报》报道，俄乌战争初期，乌克兰凭借西方援助的无人机在战场上灵活打击，到了后期，俄罗斯则以蜂群式无人机对基辅进行持续性打击，俄罗斯甚至使用伊朗的自杀式无人机，获得了相当显著的战果，这使得中国制造的无人机成为外界注意的焦点。台湾媒体对此说法颇感兴趣，《中国时报》几乎全文转载。

不过，深圳的直新闻指出，航展虽是外界了解中国军工的窗口，但能展出的，都已可以大规模生产，意味有关装备已经不是最先进的了，扬言面对美国挑衅，中国也有充分准备。

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