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「练兵备战」50款装备现身珠海航展 无人机因俄乌战惹关注

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Un drone Predator de l'armée américaine volant dans le ciel de Kandahar, au sud de l'Afghanistan, le 31 janvier 2010.美国无人机
Un drone Predator de l'armée américaine volant dans le ciel de Kandahar, au sud de l'Afghanistan, le 31 janvier 2010.美国无人机 © AP - Kirsty Wigglesworth
作者： 香港特约记者 麦燕庭
4 分钟

在中共备战声中，明(8日)早起一连六天在珠海展开的中国航空展览格外惹人关注，中国空军发言人表示，今次参展的，包括「投入新时代练兵备战」的50款武器装备，届时服役中最现代化的歼-20将首次降落珠海作公开展示，而可同时为三架军机加油的运油-20将首次表现空中加油，但不少军事迷反而关注在俄乌战争中大量使用的无人机，以致首次作飞行展示的攻击-2无人机备受瞩目。　

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空军新闻发言人申进科大校昨(6日)介绍第14届珠海航展的参展阵容时说，将展示新时代十年的历史成就和现代化战略空军建设的阶段性成果，包括新时代「练兵备战」的五十款武器装备，歼-20、运油-20和攻击-2无人机等七款飞机更会进行飞行展示。　

根据介绍，首次进行飞行展示的攻击-2无人机，是中国研制的一型中高空长航时「察打一体」无人机系统，是执行边境巡逻、打击恐怖主义的重要武器装备。至于可携带2吨弹药、具复合型能力的彩虹-7；有「炸弹卡车」之称的翼龙-3；以及有高续航、高携弹量特点的「忠诚僚机」飞鸿-97A亦相当引人注目。

据中国的《国防时报》报道，俄乌战争初期，乌克兰凭借西方援助的无人机在战场上灵活打击，到了后期，俄罗斯则以蜂群式无人机对基辅进行持续性打击，俄罗斯甚至使用伊朗的自杀式无人机，获得了相当显著的战果，这使得中国制造的无人机成为外界注意的焦点。台湾媒体对此说法颇感兴趣，《中国时报》几乎全文转载。

不过，深圳的直新闻指出，航展虽是外界了解中国军工的窗口，但能展出的，都已可以大规模生产，意味有关装备已经不是最先进的了，扬言面对美国挑衅，中国也有充分准备。

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