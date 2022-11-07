美国中期选举：马斯克呼吁选民投票给共和党

美国/中期选举/马斯克

美国周二（11月8日）举行中期选举投票，亿万富翁马斯克周一呼吁美国选民，在中期选举中投票给共和党候选人；选前多项民调及预测都显示，共和党较大机会取得众议院多数议席，在两党争持激烈的参议院，以共和党稍具优势；中期选举前夕，共和党领袖麦卡锡称：如夺回众院将调查拜登政府，包括新冠病毒朔源。

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社交媒体推特的新总裁、亿万富翁马斯克周一呼吁美国选民，在中期选举中投票给共和党候选人，因为他认为总统与国会由不同政党掌控，才能遏制两大党出现最严重的逾越滥权行为。

马斯克周一在推特（Twitter）上向他的1亿1400万追踪者发推文称："共享权力能遏制两大党最严重的滥权行为，因此我建议国会选票投给共和党，因为总统是民主党籍。"

他的推文还写道："铁桿的民主党人或共和党人从不投票给另一方，所以独立选民才是真正决定由谁掌权的人！"

法新社报导，马斯克先前表示，他计划取消前美国总统特朗普的推特禁令，但时间不会在11月8日中期选举投票之前。

美国周二举行中期选举投票，将改选参议院100席中的35席，以及改选众议院全部435席，另有36个州选出新任州长。

选前多项民意调查及预测都显示，共和党较大机会取得众议院多数议席，在两党争持激烈的参议院，以共和党稍具优势。

美国民调网站538推算，共和党有54%机会赢得参议院的控制权，至于共和党在众议院胜出的机会83%。民主党的整体政治环境仍然严峻，只有44%的受访选民满意总统拜登的工作表现，53%表示不满意。另外，有超过70%成受访者认为国家正朝错误的方向迈进，有80%的人对美国目前的经济状况感到不满意。

另据报道，美国联邦议院共和党领袖麦卡锡表示，如果众议院共和党人如预期在中期选举胜选而夺回众院，他们将全面调查民主党籍总统拜登的政府。

麦卡锡接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时透露，可能的调查包括美国从阿富汗撤军、新冠疫情源头等事项。

法新社报导，如果共和党在中期选举获胜而掌控众院，来自加州的57岁众议员麦卡锡预计将取代民主党的佩洛西成为众院议长。

麦卡锡向CNN指出，确保美国与墨西哥边境安全、抑制通货膨胀及削减政府开支，会是共和党掌控的众议院优先处理议题。

他表示："你会看到的第一件事就是控制边界的法案。仅是今年，就有近200万人跨境来到美国。"

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