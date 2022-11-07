联合国气候大会：马克龙呼吁向中美施压促其加强减排

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联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）在埃及举行，出席会议的法国总统马克龙周一表示，欧洲及法国处于实现减排目标"正确的轨道"上，有必要向包括中国和美国在内的"非欧洲富裕国家"施压，使其加强减排措施，增加财政援助协助较贫困国家应对气候变化；联合国秘书长古特雷斯致词指出，各国面临严峻抉择，全球人口正面临气候变化所带来危险。

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法新社消息，马克龙周一在联合国气候大会的讲台上表示，"美国和中国必须真正参与气候之战"，现在"只有欧洲在付钱"，"因此有必要对非欧洲的富裕国家施加压力，告诉他们：'你要承担起自己那份责任'"。

马克龙表示， “气候危机已经到来”，马克龙再次提出"清洁能源、可再生能源及复兴核电"气候政策，并呼吁新兴经济体国家"尽快摆脱使用煤炭"。

COP276日在埃及开幕，但两大碳排国家中国和美国元首都缺席会议。中国国家主席习近平选择不出席大会、美国总统拜登则因国内期中选举而要到11日才能抵达。

根据6日公布的议程，峰会预计将针对"损失与损害赔偿"进行辩论，即由富裕国家提供资金给因全球暖化而面临严重威胁的低收入国家。弱势国家过去几个月不断呼吁就此议题进行协商，而富于国家则态度暧昧。

马克龙并主张共同向暴露在暖化影响的贫穷国家提供金援，同时推动具体解决方法，例如打造非洲萨赫勒的"绿色长城"，拦阻沙漠蔓延。

200多个国家的代表、超过100位国家元首齐聚埃及红海度假胜地沙姆沙伊赫，参加11月6日至18日举行的COP27。这是自新冠防疫措施放松后，首次召开联合国年度气候峰会。

联合国秘书长古特雷斯周一在联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）致词指出，各国面临严峻抉择，现在必须致力减少排放，否则后代子孙注定陷入气候灾难。

古特雷斯告诉与会的各国代表："人类可以选择合作或毁灭。"他呼吁世界最富裕和最贫穷国家达成协定，以加速从化石燃料转型，同时加速提供资金以确保穷国能够降低排放并因应已经发生的暖化所带来无可避免的冲击。

他说："全球最大的两个经济体美国和中国尤其有责任共同致力达成这项协定。"

古特雷斯要求与会各国同意在2040年之前逐步淘汰煤炭的使用，经济合作暨发展组织（OECD）国家更必须提前在2030年达标。煤炭是碳密度最高燃料之一。

他强调，尽管气候谈判已经进行数十年，由于各国动作过于缓慢或不愿意采取行动，拯救地球免于过度暖化的进展不足。

古特雷斯说："温室气体排放与日俱增，全球气温持续上升，我们的地球正快速接近气候混乱不可逆转的临界点。我们脚踩着油门，正驶向极端气候地狱之路。"

2015年巴黎气候协定签署国誓言达成将全球升温控制在比工业革命前的水平高出摄氏1.5度以内的长期目标，科学家已经将此定为避免灾难性气候变迁的上限。

古特雷斯表示，想要维系实现此一目标的希望，意味须在2050年之前达成全球净零排放。"如果无法达成『气候团结公约』（Climate Solidarity Pact），就剩下"集体自杀公约"（Collective Suicide Pact）"。

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