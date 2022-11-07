英国国际贸易部国务大臣8日起访问台湾

中英关系

2015年10月22日，当时的财政部首席秘书格雷格-汉兹在伦敦访问国际海事卫星组织时合影。2022年11月7日，中国对英国贸易政策部长格雷格-汉兹访问台湾进行了抨击。

与北京关系紧张的立陶宛驻台北贸易代表处星期一正式挂牌运作，同日，英国政府宣布，国际贸易部国务大臣汉兹周二起对台湾进行为期两天的访问。

广告 继续浏览后续

这是自2018年以来首位英国内阁成员访问被北京视为“属于中华人民共和国一部分”的台湾。这也是自美国国会众议院议长佩洛西今年8月访问台湾以来，又一位西方国家的政府高级官员对台访问。

汉兹此行最重要的活动是，与台湾总统蔡英文会谈，以及与台湾相关政府官员会晤，全面提升英国苏纳克新政府与台湾的关系。英国国际贸易部发布的文告称，部长此行是 "英国致力于发展与台湾贸易关系的一个明确信号。像英国一样，台湾是一个基于法律的全球体系下的自由和公平贸易的捍卫者。”

英国驻台湾代表处一位官员宣布，根据官方行程，汉兹将从周二起开始对台湾进行为期两天的访问。汉兹本人曾在2016年访问过台湾，并与蔡英文总统会晤。

视台湾为其领土一部分的中国政府对英国此举表示遗憾。中国外交部发言人赵立坚在每日举行的例行记者会上称："中国坚决反对与中国有外交关系的国家与台湾地区进行任何形式的官方交流。"

英国如同众多国家只正式承认北京政府，但与台北保持着非官方关系，赵立坚敦促英国"停止向台湾分离主义势力发出错误的信号" 。

八月份，美国众议院议长佩洛西对台湾的闪电式访问引发北京的激烈反应，中国军方组织了持续数日的超大规模模拟围打台湾的“锁岛演习”。伦敦当局当时对北京的做法提出批评，台北为此表示感谢。

英国政府宣布国际贸易大臣访问台湾同日，波罗的海国家立陶宛驻台北贸易代表处挂牌运作。一年前，立陶宛不顾北京的压力，坚持发展与台湾的关系，并同意台湾以“台湾”名义在维尔纽斯设立代表处引发中国政府的震怒。北京不仅召回驻维尔纽斯的大使，更将两国外交关系从大使级降到代办级。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅