习近平强调"全面加强练兵备战 全军精力向打仗聚焦"

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中共总书记习近平周二以"军委联指总指挥"身份视察时说，这次视察就是要亮明新一届军委"全面加强练兵备战的决心态度"。他强调全军要"全部精力向打仗聚焦"，加快提高打赢能力。

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中央社报道，中国央视新闻在报导中，在习近平的中共总书记、中国国家主席、中央军委主席3大头衔之后，加上了过去较少出现的"军委联指总指挥"头衔。同时，中共中央军委副主席张又侠、何卫东及其余4名军委委员，也全数陪同习近平视察。

根据报导，习近平周二下午在视察中央军委联合作战指挥中心时表示，他和军委一班人前往联指中心，就是要亮明"新一届军委贯彻落实党的20大精神、全面加强练兵备战的决心态度"。

习近平说，中共20大从全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的全局出发，对国防和军队建设作出战略部署，强调要"如期实现建军一百年奋斗目标"。

他强调，当前世界百年未有之大变局"加速演进"，中国"安全形势不稳定性不确定性增大，军事斗争任务艰巨繁重"。全军要"坚持战斗力这个唯一的根本的标准"，"全部精力向打仗聚焦，全部工作向打仗用劲"。

习近平又说，军委联指中心是党中央和中央军委实施战略指挥的重要支撑，地位重要、责任重大。他并要求军队"绝对忠诚、善谋打仗、指挥高效、敢打必胜"，"有效履行新时代使命"。

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