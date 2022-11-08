华日：国际秩序重构之际，习近平12月或访沙特

中国与中东

2022年10月23日，中共总书记习近平在北京人民大会堂举行的介绍政治局常委会新成员的活动上挥手致意。

华尔街日报引述消息人士称，中国国家主席习近平或于年底出访沙特阿拉伯，有关官员正完善习近平与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）的会面细节。据透露，此次出访行程暂定12月的第二周进行。另外，消息传出时，正值沙特与美国关系紧张之际，外界关注中国与沙特关系互动与变化。

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据知情人士透露，中国领导人习近平正计划在年底前访问沙特阿拉伯。目前中国和沙特正寻求深化两国关系，推进一个不再由美国主导国际秩序的多极世界愿景。

官员们正在敲定习近平与沙特王储萨勒曼举行峰会的细节。此次峰会将凸显中国在中东地区不断扩大的影响力，同时也将表明拥有丰富石油资源的沙特与美国的主要国际对手之间的联系日益紧密。长期以来，美国一直在中东拥有霸主地位。

上述知情人士称，此次访问已经酝酿了数月，暂定在12月的第二周进行。

华尔街日报表示，中国外交部在回应置评请求的传真回复中表示，没有信息可分享，但重申中国政府愿意与沙特一道，不断巩固互信，深化合作，并推动中沙全面战略伙伴关系取得更大发展。

外界注意到，中国外交部长王毅上月底表示，中方“高度重视中沙关系发展，将沙特置于中国外交全局尤其是中东地区外交的优先位置”。近年来，中沙经贸关系不断深化，包括中国有可能入股沙特国有石油巨头沙特阿拉伯国家石油公司（Saudi Arabian Oil Co, Saudi Aramco, 简称﹕沙特阿美）。透过武器销售，两国在军事上的关系也得到了深化。

此次会面将举行之际，发展中世界的大部分地区都不愿在俄乌战争中选边站，未理会华盛顿方面和欧洲各国的敦促。乌克兰已获得西方的支持。

利雅得方面已表示，在石油政策上希望把其自身利益放在首位，并称这样做并非为了让俄罗斯受益。沙特此前推动产油国集团“欧佩克+”大幅减产以阻止石油价格下跌。

石油是俄罗斯的主要出口产品，油价上涨有助于莫斯科方面支付战争开支。上月的减产还导致美国中期选举前通胀居高不下之际油价上涨，令沙特与华盛顿方面的关系变得紧张。

在习近平出访沙特之前，由沙特和俄罗斯牵头的欧佩克+将在12月4日就原油产量做出备受瞩目的决定。“欧佩克+”在上个月减产200万桶/日。这次会议之后，七国集团（G7）将按计划对俄罗斯石油实施价格上限，而欧盟将对俄罗斯原油实施禁运。

习近平在10月获得了中共中央总书记的第三个任期，预计他将在这次出访中会见其他波斯湾和阿拉伯国家的领导人，访问期间可能会伴随着盛大的仪式并达成多份协议，展示中国与这些国家之间不断深化的伙伴关系。

美国总统拜登在7月访问沙特时会见了王储萨勒曼，并出席了一场由亲美阿拉伯国家参加的峰会，但在国内他面临围绕沙特人权记录的密切审视，而且他出访沙特之行并没有取得什么具体成效。

据熟悉相关准备工作的知情人士透露，对这位中国领导人的接待规格可能更类似于2017年对时任美国总统特朗普的接待，特朗普当时的首次出国访问受到了王储萨勒曼的盛情招待，他随后在很大程度上支持了沙特。

中国和沙特在1990年才正式建交，双边往来主要局限在石油领域：沙特是中国最大的原油供应国，中国是沙特最大的客户，沙特出售的石油中有四分之一销往中国。

最近，两国关系进一步升温，双方讨论了中国入股沙特国有石油巨头沙特阿美事宜，包括将人民币计价的期货合约纳入沙特阿美的定价模式，甚至可能把沙特对中国的一些石油销售以人民币计价。

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