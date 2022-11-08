台湾宣布投资立陶宛雷射科技公司350万欧元

台湾/立陶宛

台湾驻立陶宛代表处七日在立陶宛举行酒会，祝贺「中东欧投资基金」展开成立后第一件对立陶宛的投资案，投资对象是立陶宛科技公司Litilit（飞秒雷射源厂商），投资规模约350万欧元。

广告 继续浏览后续

「中东欧投资基金」是台湾官方在去年立陶宛允许台湾以「台湾」名义在立陶宛开设代表处后成立的，隶属于台湾「国家发展基金会」，基金的规模达2亿美元，主要投资对象是立陶宛、斯洛伐克和捷克。

台湾经济部次长陈正祺透过预录像片在庆祝酒会致词表示，台立双方约一年前展开经济合作，这段关系虽然新，但双方都相当热情跟积极，这是因为双方都理解，贸易已经被独裁政权武装化，企图藉此干涉主权国家的对外政策。

陈正祺说，台湾对立陶宛商业遭受的压力深有同感，因此决定民主国家应与志同道合的伙伴合作，加强以「价值」为基础的供应链韧性，而台立双方也努力寻求经贸合作机会。

他还说，台湾政府成立「中东欧投资基金」以执行与立陶宛的合作政策，他相信这次宣布的投资只是起点，未来将会促进更多台立双边投资，不只在雷射领域，也包含新创、电动公交车等，将因此开启双边关系新的一页。

台湾驻立陶宛代表黄钧耀则表示，在芯片生产合作方面，台湾工业技术研究院将和立陶宛电子产品制造商Teltonika合作，在立陶宛建立半导体科技能力，将提供立陶宛人廿多笔奖学金，进行技术培训。

他说，这并不是立陶宛允许台湾设立代表处的交换条件。这是因为台湾乐意与立陶宛合作，以强化民主国家供应链面临专制国家胁迫时的弹性。

此外，立陶宛驻台北经贸代表处七日也开馆，并展开运作。立陶宛去年允许台湾以「台湾」名义在立国开设代表处后，中国大陆把与立陶宛的外交关系降级。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅