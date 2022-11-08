德国经济部长欲禁止中资收购Elmos 芯片公司

中德关系

计算机电路板上的半导体芯片，摄于2022年2月25日。

据德国电视二台报道，德国联邦经济部长哈贝克反对向中国投资者出售德国芯片公司艾尔默斯公司（Elmos）。

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哈贝克反对将Elmos的芯片生产出售给中国投资商。德国经济部圈内人士表示，这项收购将对德国的公共秩序和安全构成威胁。为此，经济部已向政府提出建议，对此项交易加以禁止。德国政府正在就此进行会谈。

Elmos公司周一晚上宣布，预计会得到销售禁令。Elmos开发、生产和销售主要用于汽车的半导体。

据德国联邦经济部消息，目前有44个国家投资审批程序正在进行中，其中17个涉及中国，7个涉及美国，6个涉及英国。

最近，德国政府允许中国中远集团入股汉堡港的一个码头，引起争议。批评家们担忧，中国对关键德国基础设施的影响力在增加。

艾尔默斯去年年底曾宣布，将把其在多特蒙德的芯片生产出售给瑞典竞争对手Silex。总价约为八千五百万欧元。Silex是中国赛微电子的一个子公司。

艾尔默斯公司周一晚间宣布，德国政府可能将在周三的内阁会议上，禁止出售芯片生产。公司表示，这是一个新发展，因为联邦经济部之前曾告诉有关各方，这项交易可能会被批准。

德国《经理杂志》表示，在汉堡港问题上失败后，哈贝克再次试图禁止向中国出售Elmos的芯片生产。他由此改变了立场。在有争议的中国交易问题上，64岁的社民党籍总理奥拉夫·朔尔茨和53岁的绿党籍经济部长罗伯特·哈贝克可能必须再次交锋。

据维基百科介绍，Elmos生产的芯片90%应用到汽车行业。该公司属于第二梯队的芯片公司，规模明显小于慕尼黑的全球最大汽车芯片制造商英飞凌。

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