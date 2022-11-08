李克强疫情后首次出访 赴柬埔寨参加东亚系列峰会

中国，东南亚

中国国务院总理李克强疫情后首次出访，11月8日（周二）从北京下午启程赴柬埔寨出席第25次中国东盟（10+1）领导人会议、第25次东盟与中日韩（10+3）领导人会议和第17届东亚峰会（EAS），并对柬埔寨进行正式访问。访问前李克强在柬埔寨多家媒体发表文章，强调中国支持东亚国家，和中国在一起，没有选边站的压力。

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东亚合作领导人系列会议是时隔两年首次线下举办。中央社报道，此次出访是新冠疫情以来，李克强的首次出国访问。他的上次出访是2019年11月前往泰国曼谷参加区域全面经济伙伴关系协定（RECP）领导人峰会暨第14届东亚峰会。

出访前夕，李克强7日在柬埔寨多份媒体发表题为“为友谊再攀高峰，为合作再闢新路”的文章，强调中柬关系近年来不断取得新的发展，并称中国坚定支持东盟团结和中心地位。

文章回顾中柬关系近年来的新发展，东亚合作在国际形势风云变幻下“扶摇向上“。中国与东盟贸易逆势前行，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）签署生效，为促进区域经济一体化、维护经济全球化和自由贸易注入强大动能。

文章提到，面对困难和挑战，地区国家妥善处理海上问题与分歧，积极推进“南海行为准则”磋商，展开涉海务实合，力把南海建成和平、友谊、合作之海。同时李克强也强调，中国始终坚定支持东盟团结和中心地位，让彼此的朋友圈良性互动、并行不悖，他说“各国可以放心，同中国在一起，没有选边站队的压力，只有团结共进的动力。”

11月东南亚将接连举行数个国际型会议，11月10日至13日在柬埔寨首都金边举行第40届和第41届东盟峰会及第25届中国—东盟峰会、第25届东盟-日本峰会、第23届东盟-韩国峰会等周边系列会议之后，11月15日及16日将在印尼巴里岛举行G20峰会，紧接着11月18-19日亚太经合组织峰会在泰国曼谷登场，届时将汇集世界多国领袖出席。

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