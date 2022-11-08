欧盟领导人上海进博会开幕式视频演讲被取消

中欧关系

习近平在中国国际进口博览会（CIIE）开幕式上致辞 2018年11月5日

有关欧盟理事会主席米歇尔在上海进博会视频演说被取消的传言成真，星期二，多位欧盟外交官向法新社证实，米歇尔的视频发言本应在进博会开幕之日播出，但因中国当局要求“删除”讲话中比较敏感的段落，视频发言最终被取消。

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欧盟理事会主席米歇尔事先录制的视频发言，本应在星期五上海世博会开幕之日播放，但是，米希尔的发言人，以及另外三名欧盟外交官证实，米歇尔的视频发言最终没有播出。

一名匿名外交官表示，“中国人希望删去米歇尔讲话中的部分内容，欧盟方面宁肯取消播出也不愿意删节。”

中方希望删去的到底是什么内容呢，另一名欧盟外交官指出，中国当局要求删掉讲话中所有与乌克兰战争相关的内容。乌克兰话题在中国很敏感，中方宣称对俄乌双方保持中立立场，实际上仍然是俄罗斯的战略同盟。

星期二，记者在中国外交部新闻会上就此提问时，中国外交部发言人赵立坚称对进博会发生的这一幕并不知情。

米歇尔的发言人巴伦德‧莱茨（Barend Leyts）表示，“中国当局邀请米歇尔主席在进博会开幕式发言，我们向中方提供了提前录制好的讲话，但讲话最终没有播出。”这位发言人说，“我们已经通过通常的外交管道提出此事。”

中欧关系自从欧盟因中国新疆地区大规模关押维吾尔人对部分官员作出制裁后，双边关系开始变坏，中方则以制裁几名欧洲议员作为报复。

一年前，立陶宛不顾北京压力，坚持发展与台湾的关系，并同意台湾以“台湾”名义在维尔纽斯设立代表处后，北京宣布对所有来自立陶宛的产品实施商业抵制。

自从俄罗斯侵乌战争爆发后，欧盟多次呼吁北京公开谴责俄罗斯侵略行径，北京无动于衷。

欧盟2019年通过的决议定义与中国的关系为“合作者、经济竞争者，系统性对手”。

不过，双方的贸易关系仍很强劲，德国就是一个代表，上周，德国总理朔尔茨作为七国集团爆发大流行三年来首位领导人出访了北京。

米歇尔将于下周与欧盟委员会主席冯德莱恩一道参加在巴厘举行的G20峰会，中国国家主席习近平也将到会。

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