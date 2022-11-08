泽连斯基呼吁美国保持团结 白宫：美国将继续力挺乌克兰

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美国周二举行国会中期选举投票，选举结果可能会影响美国支持乌克兰政策。乌克兰总统泽连斯基周二呼吁美国保持团结"直到乌克兰恢复和平"。白宫称，即使共和党赢得中期选举，美国仍力挺乌克兰；拜登气候特使克里表示：中期选举结果不会改变拜登气候政策。

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法新社报导，泽连斯基周二获得美国费城颁发的自由勋章，他在基辅发表的视频致词中表示："我呼吁你们跟现在一样，坚定不移地保持团结，直到我们终于恢复和平的那一天"。泽连斯基说，"民主政体不应在通往胜利的路途中停下脚步"。

美国总统拜登是向乌克兰提供军事及经济援助抵抗莫斯科侵略的重要盟友。拜登呼吁选民支持民主党的参众议员候选人，如果民主党失去两院掌控权，美国能否继续坚定支持基辅也出现疑问。

泽连斯基表示："与任何民主社会一样，乌克兰人民对生命和政治抱持不同观点。不过，当俄罗斯决定摧毁我们的自由、把乌克兰从地表抹除，我们立刻团结起来并维持至今。"

美国国会5月在跨党派支持下，承诺提供乌克兰400亿美元援助。乌克兰国防部长在基辅收到更多防空系统后向美方致谢。

泽连斯基在谈话周再次感谢“拜登总统、国会两党和每一位美国公民”自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来对乌克兰提供的重要财政、军事和外交支持。

泽连斯基并对获颁美国自由勋章感到荣幸，但他表示将这一荣誉献给乌克兰人民，"他们向当今世界最大的独裁者展示：他们将在乌克兰被打败"。

另外，美国白宫表示，即使共和党赢得安全选举，美国对乌克兰战争行动的支持仍"坚定不移"。

美国举行中期选举，如果共和党拿下联邦众议院，众院共和党领袖麦卡锡可望成为议长。他最近警告，如果共和党握有权力，乌克兰将不再获得"空白支票"。

法新社报导，白宫新闻秘书让 皮埃尔（Karine Jean-Pierre）告诉媒体："我们有信心，美国(对乌克兰）的支持将坚定不移、不会动摇。"她表示，总统拜登将一如既往，致力以两党都认同的方式支持乌克兰。

另据报道，美国总统拜登的气候特使克里周二在联合国气候峰会表示，即使共和党在美国之前选举赢得胜利、夺回国会主导权，拜登仍将继续推动保护环境的绿色经济发展政策。

法新社报导，拜登所属的民主党如想在之前选举保住国会多数，目前面临巨大困难。而对手共和党较不支持国际间采取的气候变迁应对行动。

共和党籍前总统特朗普曾在任内带领美国退出2015年达成的巴黎气候协定，拜登继任后才让美国重返协定。

克里在埃及召开的联合国气候大会（COP27）场边表示，拜登政府希望之前选举会有好结果，但即使没有，"拜登总统也比以往更有决心，会继续进行我们正在做的事情"。

克里还说："我们正在做的事情，大部分都无法被继任者改变。市场已做出决定：为应对气候危机，要去做我们必须做的事。"

拜登将在中期选举结束后，于11日参加埃及举行的联合国气候大会。之后他将前往柬埔寨参加年度美国-东盟峰会，随后再到印尼出席20国集团峰会。

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