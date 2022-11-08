清零清零 害死多少人 民众呼吁停止自杀

中国-新冠病毒

2022年11月5日，广东省广州传出发生COVID-19感染风险后，身穿白色防护服的执法人员准备在一个村庄转移身穿蓝色PPE的居民。中国当局继续坚持清零战略，即在发现任何病例时封锁社区，并将所有从海外来的人隔离在酒店里7至10天。

动态清零害死人，兰州一名三岁男孩一氧化碳中毒，由于严厉的清零政策限制导致无法及时送医而死亡引发民愤；呼和浩特一名妇女坠楼，女儿凄厉地嘶喊：“来人啊，你赶紧把单元门打开，把单元门打开，求求你们来快点把门打开”，“我妈妈是不是没有了呀？”但遵守清零政策的物业管理者就是迟迟不肯打开焊死的铁门……

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中国的封城造成的人道灾难有目共睹，也终于把这个国家的经济搞到非常凋零的地步，这个至今对进出口依赖很重的国家，十月份进出口数据出来了，法新社新闻毫不犹豫标题： “中国：10月进口和出口崩溃”。

本来许多中国人指望中共二十大开完后会放松清零，中国疾病预防控制中心流行病学前首席科学家曾光11月4日在花旗银行举办的一场会议上也表示，中国正在执行的防疫动态清零政策很快将发生实质性改变。次日，中国国家卫建委官员当头一棒：“动态清零总方针绝不动摇!”

中国的不少专家对清零政策是有怀疑的，但他们的话官员听不进去，因为官员们唯上，他们要看总书记的脸色行事。只要习近平“坚持清零不动摇”，官员们就做得有过之而无不及。对官员来说，清零的有无用处，是无需去问的，他们关心的是自己的乌纱帽。好多地方造成那么多人道灾难，都和这些只顾乌纱帽，不顾人民生活的官员有关。上海的例子就很明显，清零清得怨声载道，市委书记李强坚决清零不动摇，最后提拔为政治局常委，明年就要接任总理了。

清零的好坏，几乎是一个常识问题。早期疫情爆发时，没有疫苗，病毒毒性很大，对疫区实施隔离，一段时间封城甚至封国，也是说得过去的，但是到了今天还在清零，就令人怀疑清零的动机了，难怪不少人怀疑习近平继续清零，就是要看看官员的忠诚度，以及要看看百姓的服从程度。

就连胡锡进，这位『环球时报』前总编，一直被视为带风向，替党说话的人，也开始怀疑清零政策的虚无性，11月7日，他在微博发文说得很坦率，“如果北京市都很难做到新增病例清零的话，中国其他爆发了疫情的城市中同等或大致相当封控水平上，要想清零新增病例几乎是不可能的。”

胡锡进看出了这种所谓清零的无意义，他说，没必要把完全清零作为倾尽全力也要达到的极限目标，那样的目标即使在付出巨大损失后短时间实现了，疫情很快就会反复，因此它的实际意义远没有“保持总体控制力”更有价值。

荒唐的清零，过度的防疫，动辄封锁，民众是越来越难受了，就连爱国爱党恨美国的知名网络作家周小平也忍不住开骂了，他说：“你去了一趟疫情严重的美国，只需隔离7天就能回家。你去一趟疫情相对轻的边疆，封控70天都未必能回家。……这样做，到底有什么意义？就算我们要一直抗疫到底，那也不能因此随便造谣说国外尸横遍野、医疗崩溃、后遗症爆棚，因为那都不是事实。”

周小平质疑，“实事求是难吗？下面话是我说的，现在可以来封我了，抓也行，要杀要剐随便吧。……既然人民至上，就得实事求是!” “

人民至上“，这是习近平总书记常挂在嘴头上的一句话。他在解释为什么坚持清零不动摇时，也使用了“人民至上”四个字。

红二代陶斯亮和丈夫从北京去无疫区湖州参加了一个活动，要返回疫区北京时健康宝“弹窗”了，有家难归，无数次填写申诉表格，几十次打便民服务热线，一直打到深夜。她说：“我一向是个有定力的人，但这次慌乱，因为第一次尝到了有家不能归的茫然和无助。”

陶斯亮形容自己“像打了霜的茄子，这两天蔫头耷脑的“。她转而想起许多因清零封锁而更加不幸的人：”那些被阻隔在高速路上的卡车司机，那些住在简陋工棚的打工者，那些静默了数月的大大小小的市镇乡村，还有某知名大厂那些徒步回家的工人……我在这座江南小城等一等又有何怨呢！”

有家不能回，返京比出国还难，有位网友忿忿地表示：“清零再这么清下去，害了国家，害了百姓，求求您啦，停止清零，停止自杀吧!”

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