网络专家：中国社媒账号试图干扰美国选举但不太有效

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美国媒体近期也不断披露涉嫌来自中国的虚假社交媒体账号，针对美国热点话题，传播虚假信息，或重复已经证明没有任何事实依据的2020总统选举舞弊说。推特ˎ脸书等大型社交媒体近年来多次宣布关闭一些涉嫌来自中国的用户账号。但专业从事网络分析的Krebs Stamos Group公司中国分析员雷凯瑞先生接受本台电话采访时表示，这些试图扰乱美国选举的做法目前不太有效。

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雷凯瑞：我叫雷凯瑞Dakota Cary. 我在Krebs Stamos Group公司作中国分析员。专业是中国网络政策和网络安全政策。

法广：中国是否确实希望通过网络技术手段影响美国选举呢？它通常是以什么方式呢？

雷凯瑞：他们想影响美国选举，但是做法不太有效。这是因为他们用很多（可能有一千多个）脸书ˎ推特账号。我发现——不是我个人发现，是一个叫Mandaiant的网络安全公司，他们发布公告说，那些账号的有效度不太高。只有一个或两个ˎ三个人看他们的推特，或者他们的脸书。这是最大的问题。

我们知道他们想要影响我们的选举，但是，也发现他们不太有效。

法广：那他们为什么这么做呢？想达到什么目的？

雷凯瑞：这是一个很好的问题。我不知道是中国中央政府支持这样的作法，还是一个省份的政府ˎ城市的政府，或者可能只是一个爱国主义者，在支持这样的活动。但是我们知道中国政府支持一些在美国的做法，比如他们想要影响美国政府给半导体企业补贴的政策。这只是一个例子，帮我们去理解他们这样做的原因。但是我们还不知道是哪个部门或那些人支持这些账号。来影响我们的选举。我们只知道他们不太有效。他们的做法，对我来说，现在没有用。有一天这些账号可能会成功，但现在没有。

我还想说，据我了解，也根据一些新的数据，这些账号的故事ˎ他们说出来的句子都是差不多一样的想法。为的是把美国大众分开……

法广：您是说分裂……

雷凯瑞：对。他们想要分裂美国大众。这种局面已经开始了，是一个自然的过程。但是从我们的数据分析看，他们说出来的句子也是支持这个过程。

他们有一天可能会成功，但是，对我来说，这是一个非常高的要求。

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