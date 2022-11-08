美国中期选举：前总统特朗普暗示可能再次尝试重返白宫

美国/中期选举/拜登/特朗普

美国选民周二开始国会中期选举投票，选举结果将决定民主党、共和党之间谁将掌控众议院、参议院，对美国总统拜登未来两年的施政影响深远。拜登选前警告说，共和党在这次选举中获胜可能会削弱美国的民主制度；美国前总统特朗普则暗示，他可能会在下周宣布再次尝试重返白宫。为了防止中期选举受干预，美国网络安全机关将对投票进行严密监控。

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法新社报道，拜登周二中午发推文，试图在竞争最激烈的州向选民们做最后的动员："我们需要所有人都做好准备，投票给民主党候选人"。传统上，美国的中期选举一般都不利于执政党，加上目前美国通货膨胀飙升，拜登所在的民主党极有可能失去对国会的控制权。

路透社/益普索周一进行的一项民意调查结果显示，拜登的支持率降至39%，强化了中期选举独立观察员的预期，即民主党或将在周二的选举中遭受损失。这项为期两天的民意调查结果显示，美国民众对拜登表现的支持度下降了一个百分点，接近他在任期间所达到的最低水平。

随着他的声望下降，拜登避免在竞争激烈的州竞选，与此同时，拜登声望下降使他在竞争最激烈的竞赛中成为不受欢迎者。

而共和党的前总统特朗普在佛罗里达州的票站投票，他预计共和党人"会有美好的一晚"，特朗普并称投票支持了州长德桑蒂斯连任。

一般认为，特朗普则积极投入中期选举助选，以帮助共和党增加参院、众院及州长席次，作为2024年再次参选总统的跳板。特朗普7日在俄亥俄州出席造势晚会时宣布，"我将于11月15日在佛罗里达州的海湖庄园发表一个非常重要的声明"。特朗普没有进一步说明声明的细节，但外界认为，特朗普发起第3次竞逐白宫宝座计划越来越明确。特朗普在造势晚会并多次批评现任总统拜登"无能"，甚至称他有"认知障碍"、缺乏领导能力，还随便跟俄罗斯挑起核武战争议题。

法新社报导，美国东岸投票所已于周二上午6时开始开放，将于12小时后关闭。本次中期选举改选众议院全部435席和参议院35席。民调预测，共和党有较大机会取得众议院控制权。至于参议院的控制权，则取决于宾夕法尼亚、内华达、佐治亚和亚利桑那州的结果。

报道说，超过4600万选民提前投票，有选举官员表明点算需时，部分竞争激烈的州分可能要几日甚至几星期后才有结果。

另据报道，美国网络安全最高主管机关表示，由于担心投票过程可能受到干预，计划监控周二的国会中期选举，并发布安全警示。

路透社报导，在官员发现俄罗斯发动黑客与宣传战干预2016年美国总统大选后，选举安全已成为美国的关键议题。当年俄方行动意在降低民主党总统候选人希拉里 克林顿选赢共和党候选人特朗普的机会。

美国国土安全部旗下机构"网络安全和基础设施安全局"（CISA）发布声明表示，计划成立"投票日行动中心"（Elections Day Operations Center），与全国公私部门一同监控中期选举。

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