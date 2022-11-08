美联邦通讯委员会呼吁美国政府查禁抖音

中美关系

鉴于不知道中国社交媒体抖音（TikTok）应用程序如何处理美国用户的数据，美国联邦通信委员会（FCC）近日呼吁美国政府查禁抖音。

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联邦通信委员会五位委员之一卡尔（Brendan Carr）在接受网络媒体Axios采访时说：“在这个世界上，不可能对数据提供足够的保护，让你有足够的信心，相信它不会落入中共手中。”

Axios报道说：卡尔没有参与美国政府与抖音的谈判。抖音发言人奥伯韦特（Brooke Oberwetter）证实：“卡尔委员在美国政府与抖音的谈判中，没有起到任何作用。”

据《纽约时报》9月报导，拜登政府和抖音签署了一项初步协议，以解决该应用程序给美国带来的国家安全问题，但谈判仍存在障碍。

抖音表示：它把美国用户的数据，储存在中国境外；并且，从未应中国政府的要求，从平台上删除过美国用户的帖子。不过，今年6月，有报导称，中国抖音的工程师，获得了美国用户的隐私信息，例如电话号码。《福布斯》说，抖音的中国母公司字节跳动（Byte Dance）打算使用抖音应用程序，搜集美国用户的信息。

2020年，特朗普政府曾试图禁止抖音，后来要求字节跳动把抖音出售给美国公司，然而字节跳动挺过了特朗普政府的任期。

由于抖音在美国青少年中越来越大的影响，《美国之音》报道说：一些美国科技活动人士将抖音称为美国青少年的“鸦片”。这一评论在网络上掀起讨论，不少专家借此再次强调抖音对美国造成威胁。科技人士哈里斯（Tristan Harris）接受CBS电视采访指出：抖音对14岁及以下的美国青少年在使用时间和浏览内容上没有限制，造成了美国青少年对抖音的沉迷，这几乎就像抖音把鸦片输送给美国青少年。

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