上海迪士尼少儿痛打小熊维尼 官方媒体尴尬称“噗噗熊”

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中国一名男童日前在上海迪士尼乐园挥拳暴打穿着小熊维尼布偶装的工作人员，但中国媒体涉及此事件时却不称呼为小熊维尼，而冠以新名字“噗噗熊”

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据自由时报今天称，中国一名男童日前在上海迪士尼乐园挥拳暴打穿着小熊维尼布偶装的工作人员，男童家长事后态度强硬，影片传出，引发网络挞伐，而“小熊维尼”这名字似乎比暴力或管教问题更敏感，中国媒体谈论此事时，纷纷以“噗噗熊”代称小熊维尼。

据中国官方媒体说，上海迪士尼一名员工穿着小熊维尼布偶装在园区与游客近距离互动，日前被一名男童莫名挥拳暴打，其他工作人员赶紧支开双方，一段曝光的画面显示，事后园方向家长询问详细过程，却被家长大骂，甚至回说“已经道歉了还想怎样”？事件爆发后，引发网友讨论。

中媒在报导此事时，格外小心谨慎，一律不称“小熊维尼”，而是以“噗噗熊”代称，疑似就是想尽量避免让人联想到国家领导人习近平。

据该报称，对此，不少网友茫然地在微博下方留言“为什么叫做噗噗熊？”、“不是wn Bear吗？”；对此则有网友解答“因为有维尼梗嘲讽了领导”、“不敢解释，解释我号就没了”、“之前我玩游戏，老友人公屏（公开频道）问‘跳跳虎的好朋友是谁’，有人回答就被永久禁言”。

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