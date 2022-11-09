中国校园称流传手抄信 致“尚未失去独立思考的书架”

中国/校园/清零

中共二十大结束后，对中国国内管控更加严格；对新冠病毒疫情的动态清零政策仍持续，使国内民怨四起。近日就有中国网友在校内图书馆发现一封名为“致一些尚未失去独立思考的书架”的信，以三百字控诉中共执政下的悲剧。

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据自由时报今天报道称，Instagram帐号“公民日报 Citizens Daily”8日PO出一则贴文，称一位中国网友在国内某高中图书馆里找到这封信，标题为“致一些尚未失去独立思考的书架”，信中全文如下：

朋友，你可看见四通桥上的狼烟？连带着一些观点消失在这片光荣的土地。那你又是否记得，大半个世纪前，他，那个湖南师范生，说：“我提议将罢工自由权写进宪法。”

不，这些都终将被伟大的，热烈的嚎叫，裹挟著送进烟雨苍茫的山中，即使它们少有相干。

西北的形势一片大好，只是说话的舌头大都夹着伤痕。工厂的铁锈连带着氧化了人民情绪的门阀，你在读谁的书？又为何而爱这片宽广的悲凉？

大家又是否在唱着安全的歌曲，久之却忘记了在这片围墙之外，满目疮痍。落叶铺满乌鲁木齐无人的街道，那样的死寂传向郑州民工们回家拥挤的路途。

你说总会有一天可以变好，可正如你进入图书馆的初衷，那些书架上束之高阁的书，相比之下，与你手中填鸭的题目，你哪天才能将其抛下？

据该报道说，首段提到的“四通桥”即为中共二十大前在北京市四通桥发生的抗议行动；而“湖南师范生”则是指首任中共最高领导人毛泽东，1956年，毛泽东曾在《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》中表示：“要允许工人罢工，允许群众示威。”

自由时报说，第二段提及的“西北的形势一片大好”，应是对应中共对新疆的侵犯人权与建设再教育营等事件。第三段则提及乌鲁木齐与郑州，为近日乌鲁木齐长达三个月的严格封控，与郑州高压管制导致富士康员工徒步逃离返乡事件。

目前尚没有对此消息更多的报道。

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