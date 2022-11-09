中国经济放缓后果严重 亿万富翁称也锐减

中国/富豪

根据一项年度排名，今年中国的亿万富翁人数出现24年来最多的下降。法新社说，房地产危机以及新冠病毒疫情清零政策让世界第二大经济体中国经济严重放缓。

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就中国经济放缓，亿万富翁也愈加减少，法新社说，胡润周二发布的排名，中国有1305人估计拥有至少50亿元人民币（6.91亿美元）的财富，但这个数字的同比却下降了11%。而且，他们的财富总额接近3.5万亿美元，同比也下降了18%。

法新社说，就亿万富翁的数量和他们的总财富而言，这是24年来的最大降幅。

中国是最后一个对新冠病毒疫情实行严格清零政策的国家，清零要求的反复封锁扰乱了生产和供应链，对商业造成了阻碍。

而且在中国当局接管高科技领域和乌克兰战争的不确定性下，中国的亿万富翁也在股市上受挫。

据称，经营碧桂园控股公司的房地产开发商杨惠妍的个人财富损失最大，今年为157亿美元。高科技巨头腾讯的创始人Pony Ma的146亿美元的资金也告消失。今年再次成为中国首富的是瓶装水公司农夫山泉的创始人钟晱晱，他的财富增长了17%，达到650亿美元。社交网络TikTok的母公司ByteDance的创始人张一鸣排名第二，但他的财富下降了28%，至350亿美元，而他的公司价值也在下降。

阿里巴巴创始人马云在失去29%的财富至257亿后，从第五位跌至第九位。

去年上榜的近300名中国人不再上榜，其中大部分是在房地产行业，自2020年以来，中国的房地产行业一直处于危机之中。房地产巨头恒大的董事长许家印已经跌出百富榜，降至第172位，因为他的公司在3000亿美元的债务下沉沦。

法新社说，国际货币基金组织（IMF）预测，中国今年将增长3.2%，这将是四十年来最慢的速度，不包括大流行病。

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