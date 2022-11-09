中国C919自制飞机称又添300订单

中国/C919

中国今天9日宣布，中国自行设计建造的商用客机C919又增加300份订单，中国的C919客机被指是欧洲空客A320和美国波音737 MAX的竞争对手。

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中国航空公司今天报告，中国又收到300架C919喷气式客机的订单。法新社说，但中国这家国有集团没有说这些订单是否是确定而不是意向的。该公司也没有提供关于合同金额或交付日期的信息。

中国客机C919是一种中程喷气式飞机，于9月获得了中国监管机构的认证。C919于星期二在中国南部的珠海的一个大型航展上进行了首次公开让C919飞行。据该飞机的制造商Comac表示，在这次演示之后，又有300份订购订单。

法新社说，中国C919的大部分高科技系统和部件来自外国工业。然而，中国希望本地生产的喷气式客机将有助于减少对外国飞机制造商的依赖。

C919还没有获得欧洲和美国监管机构的飞行许可。但中国的航空公司已经表明有了他们的支持。

中国东方航空公司是中国按客运量计算的第二大航空公司，它在5月份说，它计划为东航公司机队增加四架C919飞机。而据中国媒体透露，C919飞机可能在2023年第一季度就投入使用。

Comac已经宣布了来自几十家客户的800多份C919订单。但这并不妨碍中国在今年早些时候与空中客车公司缔结一份170亿美元的合同。据中国官方媒体消息说，这家欧洲飞机制造商于周三在北京附近的天津本地生产线开始生产A321飞机。消息说，这些飞机将于明年初交付。

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