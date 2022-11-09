习近平加封新任“军委联指总指挥”引关注

中国/习近平/“军委联指总指挥”

中共总书记习近平8日以“军委联指总指挥”身份视察时说，这次视察就是要亮明新一届军委“全面加强练兵备战的决心态度”。全军要“全部精力向打仗聚焦”，加快提高打赢能力。台湾陆委会主委邱太三今日9日受访表示，习近平要军事扩张，在地缘政治上扮演角色，必然会有这样行程和指示。

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据中央社引述中国官方媒体央视新闻，习近平在中共总书记、中国国家主席、中央军委主席3大头衔之后，加上了过去较少出现的“军委联指总指挥”头衔。同时，中共中央军委副主席张又侠、何卫东及其余4名军委委员，也全数陪同习近平视察。

官方消息称，习近平8日下午在视察中央军委联合作战指挥中心时表示，他和军委一班人前往联指中心，就是要亮明“新一届军委贯彻落实党的20大精神、全面加强练兵备战的决心态度”。

习近平说，军委联指中心是党中央和中央军委实施战略指挥的重要支撑，地位重要、责任重大。要牢记职责使命，加强国家安全角势研判，加强军事斗争现实应对，加强指挥运行实践创新，努力建设“绝对忠诚、善谋打仗、指挥高效、敢打必胜”的战略指挥机搆，“为全面加强练兵备战、有效履行新时代我军使命任务作出新的更大贡献”。

就中共总书记习近平昨日罕见以“军委联指总指挥”身份视察，表明解放军要“全部精力向打仗聚焦”，加快提高打赢能力，据自由时报今天引述台湾陆委会主委邱太三今日受访表示，习近平要军事扩张，在地缘政治上扮演角色，必然会有这样行程和指示。

据邱太三指出，习近平所谓中华民族伟大复兴的理念，总要大国崛起，对国际地缘政治总要做参与者，也希望有实质影响力，拥有主动权的地位、条件和身份。

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