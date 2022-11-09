前中共总书记赵紫阳祕书鲍彤今过世

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前中共总书记赵紫阳政治祕书鲍彤今天过世，享耆寿90岁。鲍彤曾在1989年天安门事件中反对当局以武力镇压民主运动，当时他被撤职、逮捕，并长年生活在软禁之中。

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据中央社今天报道，前中共总书记赵紫阳祕书鲍彤过世，享耆寿90岁。鲍彤的儿子鲍朴今天在社群平台推特（Twitter）发出讣文：“先父鲍彤，恸于2022年11月9日7时08分安然离世。距生于1932年11月5日，享年90岁。”

该推文署名为鲍朴与及鲍彤的女儿鲍简。

据该报道，鲍彤曾是中共开明改革派人物。1980年代，他担任时任国务院总理赵紫阳的政治秘书，后又兼任国家经济体制改革委员会副主任，并担任政治局常委政治秘书等职务。

1989年六四天安门事件前夕，时任中共总书记赵紫阳对天安门抗议学生持温和态度，失去当时中共实际最高领导人邓小平的信任。鲍彤也在1989年5月28日失去自由。1992年3月，中共中央宣布撤销其中共中央委员职务，开除党籍。

1992年7月，鲍彤因泄露国家机密罪及反革命宣传煽动罪被判处有期徒刑7年。1996年刑满释放后至今，他居住在北京，住所常年被严密监视，电话被监听，个人活动受到严格限制，形同软禁。

中央社说，每年逢“六四”纪念日等敏感日子，鲍彤会被加强监视或强迫带离北京，但他仍经常对中国政治社会问题发声。

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