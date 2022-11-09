华日报道中国当局正考虑逐步结束动态清零

中国/社会

《华尔街日报》引述知情人士报导：中国领导人在实行近三年的严格防疫限制措施后，正考虑逐步开放，但进度会相当缓慢，也不设定时间表。

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报导说：中国官员越来越担心“动态清零”防疫政策的代价，这政策导致一些城市和省份封控，抑制了经济活动，使得数以亿计的民众闭门不出长达数周，甚至数月。中国官方如今正在评估防疫的代价，也正在评估重新开放对大众健康和中共所获支持的潜在影响。

知情人士透露：尽管动态清零政策影响日益加深，但中国官员仍谨慎行事，这表示要使社会回归到新冠肺炎疫情暴发前的正常水平，还有很长的路要走，全面恢复至疫情前水平，可能要等到接近明年年底。

中国国家卫健委官员上周六再次重申，要坚“动态清零”总方针不动摇，称这对保护人民生命至关重要。所谓“动态清零”，就是对每一起发生的疫情，都要求在较短时间内控制，不让疫情流行开来，也防止疫情扩散到其他区域。

参与讨论的人士说：中国政府可能会在明年初进一步减少入境旅客的酒店隔离天数，从目前的七天集中隔离加三天居家健康监测，减少到总共七天。

据知情人士透露，在国内，官员已通知一些零售企业，最早可能在本月减少新冠核酸检测的频率，部分原因是大规模核酸检测的成本较高。

其中一位参与讨论的知情人士说：中国重新开放将有次有序、分区域、分行业逐步启动，与西方的情况不同。譬如，政府可能会在主要商业中心放宽防疫政策。这些人士说，中国官方希望继续密切监测新的变种病毒，确保这些变种不会更加危险。

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