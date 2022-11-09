南京大学毕业生实名检举遭党委副书记性侵怀孕 曝此人此前已被16名师生联名举报

中国/南京大学/Metoo

中国大学又传出Metoo性侵丑闻。一名南京大学毕业生检举该校国际关系学院党委副书记周恒，称她被其性侵怀孕且流产，并指周恒涉嫌硕、博士论文抄袭等。网上资讯显示，这封检举信寄给了“全国所有985高校和各大新闻媒体”。还有人说，检举人目前在美国求学，之前透过其他在国内的同学4次向南京大学纪委实名检举，但信件都石沉大海，校方当时未予回应。

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据中央社引述中国官方媒体消息，中国网上流传一封检举信，检举人是南京大学政府管理学院王姓女毕业生，她自称2018年在学校读书时，被老师周恒性侵犯并怀孕流产，检举信还附有她与周恒的微信聊天截图，即使女方希望“放过她”，周恒仍不同意，还表示“房间已经定了、不来的后果自行承担”等。

她说，周恒“坏事做尽、骚扰女生、排除异己、拉帮结派”。

据检举信还透露出，南京大学政府管理学院里充满告密文化、缺乏有担当的领导；“南京大学政管学院和国际关系学院被周恒搞的乌烟瘴气，一团糟。” 实名检举者说，尽管自己受过周恒很多恩惠，也曾经帮助他“干了很多坏事”，但彻底反省后仍决定检举周恒。检举的事项包括导致女生怀孕流产；硕士论文抄袭；博士论文抄袭；被同学多次检举，民心尽失；微博辱骂中国领导人。

据南京大学官方微博8日通报，学校党委对此事高度重视，已在第一时间成立专班进行调查核实，将根据调查结果依法依规处理。

网上资讯显示，这封检举信寄给了“全国所有985高校和各大新闻媒体”。还有人说，检举人目前在美国求学，之前透过其他在国内的同学4次向南京大学纪委实名检举，但信件都石沉大海，校方当时未予回应。

据自由时报报道，中共内部近年来性丑闻不断，这几天又有消息惊爆中共安插在南京大学的党干部性侵女学生致其怀孕，南京大学对此也做出回应，宣称不清楚事件全貌，已成立调查小组核实举报内容，相关舆论在微博上炸锅。

该报道综合中港媒体消息，一名自称毕业于江苏省南京大学的王姓女子，近日撰写举报信，实名控诉自己2018年就读该校时，遭政府管理学院党委副书记周恒强迫性侵，自己曾经求饶“老师，请您放过我吧，我受不了了”，没想到周恒竟呛“都不是处女了，XXX早把妳破了，就别装清纯了好吗？明天来我办公室一趟”。王女还说，若她不从，周恒还会以休学来威胁她就范。此外，王女还附上自己当年去接受超音波检查显示怀孕的医院报告书，痛诉自己遭周恒性侵多次怀孕并流产。她也坦言，过去周恒相当信任她，让她加入南京大学政管学院学生会担任干部，自己帮周恒干了许多坏事，“不过现在经过彻底反省，我做出了举报你的正确决定。”据悉，举报信已于本月4日被发送至中国985所院校，在网上疯传。

南京大学8日透过微博表示，“近期互联网出现对我校政府管理学院周某相关问题的举报。学校党委高度重视，已在第一时间成立专班进行调查核实，并将根据调查结果依法依规处理。感谢广大网友对南京大学的关心支持，也一如既往真诚欢迎大家对我校的舆论监督。”

不过不少中国网友不满意南京大学的回应，还有校友无奈直言，“这么多年，这些事其实发生的不少，每回吧，都是不了了之，要么就是暂停招收研究生，风头一过，大家又忘了，有什么用呢？”、“去年周恒就已经被16名师生联名举报过了，最后还不是没事”、“周恒骚扰女性的恶名早已昭彰，但校方都是放著不管，现在闹大了才说要查”。

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