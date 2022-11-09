台湾国庆晚会五百多架凌空无人机全由中国制造引发安全疑虑

台湾／双十节

台湾今年双十国庆在嘉义举办的焰火晚会，有一项吸引眼球的精彩表演，由五、六百架灯光闪烁的无人机，在夜空中排出中华民国国旗图案、和「保土卫国」等字样，包括台湾总统蔡英文、立法院长游锡堃和文武百官都在场观赏。不料国民党立委鲁明哲在立法院质询爆料指出，他接获检举，这批无人机，竟全都是深圳的中国高巨创新公司所制造，衍生的资安跟国安问题令人担心。

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这场无人机表演，由「台湾希望创新公司」负责，号称是「无人机国家队」的台湾之光。但鲁明哲指出，大陆一架无人机飞到金门，台湾军方就拚命要打下来，现在五、六百架在总统的头上飞却不自知，这是国家之耻，更有严重的安全疑虑。

他说，这几百架无人机如果被有心人士装载烟火或火药，失控冲向贵宾席，可能就会发生动摇国本的后果。

因此他建议行政院，不仅无人机国家队要赶快重新整队出发，国安局、警政署、宪兵队等，日后也应针对正副元首出席的无人机展演活动，严格调查！

据了解，这批无人机除了在螺旋桨支架上印有简体字之外，从机身、操控系统、飞行图样的设计、飞行路线、电池全都是高巨创新的产品，只有充电用的「电」是台湾的。

而台湾行政院在2020年12月曾颁布命令，明确规定公务用的信息产品及服务不得使用中国厂牌，其中包含无人机；这次国庆焰火的主办单位故宫的投标须知也载明，不允许厂商供应大陆地区产品。因此标案如何通过？有待深入调查。

行政院长苏贞昌答复时强调，宁可不要有这个表演。他说，他将责成政务委员罗秉成督导交通部民航局、国家通讯传播委员会，和主办的故宫博物院展开调查。

他说，台湾未来要发展自己的无人机技术，「用不着搞这个！」而且政府机关及政府委外事务有明确规定不能使用中国制产品，民间虽没管那么严，但是国庆晚会上，在总统的面前，他认为不妥，也不可以，因此必须查清楚来龙去脉。

目前初步传出消息，民航局查不到这批无人机的进口纪录，因此是否有走私嫌疑，还在深入调查中。

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