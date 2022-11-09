国安公署花5亿购豪华别墅 评论料供「很多」中国国安要员暂住 目标超香港

香港/政治

中国政府的驻港维护国家安全公署（国安公署）以5.08亿港元(下同，折算约6420万欧元)破顶价购入一座面积超过七千平方呎的别墅，相信是公署首度在港置业。有评论认为，单位应是官邸或供中国国安「要员」入住，看此规模和级别，已超出「平暴制乱」的目的，未知是否与防止外国渗透或台海战争有关。

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该别墅是嘉里集团旗下的九龙笔架山龙驹道「缇山」中面积最大的别墅1号，能俯瞰九龙半岛，远眺维港景色。上月初经招标售出，但当时未有公布买家，直至昨(8日)午才经市场流出，买家是「中央人民政府驻香港特别行政区维护国家安全公署」。

根据公开资料，别墅1号实用面积7171平方呎；采五房五套间隔，另设691呎平台、5014呎花园、1306呎天台及三个车位，有私家车道连接；屋内设有升降机接通全部楼层；成交价5.08亿元，造价不仅创项目成交价新高，更是一手住宅销售条例实施之后，九龙区一手洋房成交价新高。不过，其折合呎价为70841元，较该别墅群最高呎价低29%。

政府发言人回复传媒查询时表示，《港区国安法》第51条订明，国安公署的经费由北京的中央政府财政保障。不过，港府没有直接说明，买入别墅的款项非由港府公帑支付；而港府前年已拨备80亿元作「数年」维护国安开支之用，财政司长办公室向立法会提交的文件按国安法没有交代上述经费去向，声称要保密，只是强调不涉及任何驻港国安公署的经费。

另外，根据《印花税条例》，以公职人员身分行事者可豁免缴交印花税，中央人民政府亦受惠，料国安公署是次买楼至少节省2159万元的首次置业印花税；若公署以非本地客或公司身份购入，节省的税款更高达1.52亿元。

由于公署经费毋须经立法会审批，现时未确知物业用途，网台D100新闻节目主持人李锦洪今早在节目中指出，别墅间隔显然是多于署长一人官邸之用，预料日后将会有很多国安「要员」来港时入住，如此重视香港在维护国家安全的作用，显然亦已超出「平暴制乱」的需要，事实上，「平暴制乱」的目的亦已达到，如此一个巨型豪宅，有更重要的维护国安作用。

根据公开资料，2020年7月成立的国安公署，编制约有三百人，除了租用铜锣湾一间酒店作临时总部之外，亦有租用附近的城市花园和西营盘港岛太平酒店，预料部分用作职员宿舍；另外亦已于去年获港府在九龙大角咀海帆道拨地兴建公署，占地约1.15万平方米，但未有落成日期。

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