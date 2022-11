汉堡港码头案后 中资要买德国两家芯片厂突传变卦

中国/德国芯片公司收购案

德国政府周三决定阻止中国对两家德国国内半导体生产商的潜在投资,德国政府称此收购案引发了德国国家安全担忧。中国外交部发言人今天对此回应,批评德国不要以国家安全为由搞保护主义。又由于此案仅在德国总理朔尔兹访华后几天案情生变,朔尔兹访华再成议论议题。

据路透社今天引述消息人士,指出于安全考虑,德国阻止中国对两家芯片制造商的投资。消息称德国经济部已向政府建议阻止中国收购 Elmos 芯片厂,称这将对国家安全构成威胁。

周三,政府还决定阻止中国收购位于南部巴伐利亚州的 ERS ​​Electronic。目前尚不清楚哪家中国公司想收购该公司。

路透社说,这些决定是在柏林和北京之间的关系变得更加敏感的时候做出的。

上周访问中国的德国总理朔尔茨 (Olaf Scholz) 政府正试图在推动欧洲公司更多地进入中国市场与解决安全问题和摆脱德国对中国的经济依赖之间取得平衡。

尽管遭到执政联盟内部的反对,朔尔茨还是推动了一项决定,允许中国购买德国最大港口码头的少数股权。这一决定引发了德国外交部的愤怒回应,警告称这项投资不成比例地扩大了中国的战略影响力。中国此前否认了这种担忧。

据朔尔茨警告称,不想有任何与中国脱钩或去全球化的情况,同时还强调德国需要使其亚洲贸易多样化,并在其商业交易中更多地考虑战略问题。

据中央社署名邱国今天报道,强针对德国总理朔尔兹访中后,即传出中企收购德国芯片厂案恐遭德方阻止,中国外交部发言人赵立坚今天说,德国等国家应为中企正常经营提供公平环境,勿以国家安全为由搞保护主义。

由于朔尔兹4日才率领德企高管访问团访问中国,但他回国后3天就传出中企收购德国芯片厂很可能受阻,使朔尔兹访中之行再度受到议论,并出现各种揣测。

中国外交部下午举行例行记者会。据中国官方媒体透露,中国外交部发言人赵立坚首先回应相关提问表示,“我不了解你提到的具体情况”。但他接着说,中国政府一直鼓励中国企业按照商业原则和国际规则,在“遵守当地法律基础上”在海外开展“互利共赢的投资合作”。

据消息指出,德国经济部已在审查Elmos芯片厂出售给瑞典芯片厂Silex的交易案。Silex是中国赛微电子(Sai Microelectronics)控股的子公司。此前,德国经济部原本已向各方表示,“这笔交易很可能会获得批准”。德国商务日报(Handelsblatt)更早前称,德国国内安全监察机构“联邦宪法保护局”(Office for the Protection of the Constitution)反对这项收购案,理由是中国掌控关键产能后将足以对德国施压。

