美媒：习近平国内权力稳固后将重点转向外交

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华日今天报道称，在中共二十大后，习近平的权力超过了近三十年来的任何一位中国领导人。现在，他正把重点转向加强对外关系，准备应对不断加剧的中美竞争。

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据华尔街日报署名Austin Ramzy今天报道称，在国内权力稳固之后，习近平将重点转向外交。而在中共二十大后，习近平密集进行一波旋风式的领导人会晤。他正把重点转向加强对外关系，准备应对不断加剧的中美竞争。

上周，来自越南、巴基斯坦、坦桑尼亚和德国的领导人前往北京与习近平举行了会晤，习近平在一周内与外国政要举行的面对面会晤次数超过了从疫情暴发初期到今年2月北京冬奥会近两年时间里的总和。

习近平上个月打破近期先例获得第三个任期，随后立即就进行了这一波旋风式的峰会，本月晚些时候他还将与二十国集团主要经济体和亚太经济合作组织领导人会面。据华日消息说，习近平还计划在年底前前往沙特，与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)会面。

据法国外交部长上周表示，法国总统马克龙也可能在未来几周或几个月访华。

据该报道，中美分歧越来越多，美国上个月限制向中国出口半导体和芯片制造设备，以防止该技术被用于提升中国的军事实力。

对习近平来说，这种外交会晤使他有机会对抗华盛顿方面争取盟友孤立中国的行动，并使中国为他在二十大上一次重要讲话中警告的 “惊涛骇浪”做好准备。

据华尔街日报说，美国和中国官员正为拜登和习近平在巴厘岛进行双方首次面对面会谈制定计划，但尚未确认会谈是否能够举行。拜登还将出席11月12日和13日在柬埔寨举行的东南亚国家联盟峰会和东亚峰会。

中国外交部通常在习近平出访开始前不久才会公布出行细节，目前尚未证实他的出访计划。

疫情期间，习近平曾有两年多时间没有出国访问，直到今年9月份出访了中亚地区。他当时前往了哈萨克斯坦，并出席了在乌兹别克斯坦举行的一场峰会，在乌兹别克斯坦他会见了俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)和几位亚洲国家的领导人。

华日引述布鲁金斯学会(Brookings Institution)中国中心主任李布鲁金斯学会(Brookings Institution)中国中心主任李成表示，外交活动的激增表明中国认识到，习近平缺乏与外国领导人的面对面接触可能会损害中国的全球影响力。李成称，中国可能想在外交关系领域多做一些努力，试图弥补过去三年这方面活动的不足。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%9B%BD%E5%86%85%E6%9D%83%E5%8A%9B%E7%A8%B3%E5%9B%BA%E4%B9%8B%E5%90%8E-%E4%B9%A0%E8%BF%91%E5%B9%B3%E5%AF%BB%E6%B1%82%E5%9C%A8%E6%B5%B7%E5%A4%96%E5%B1%95%E7%A4%BA%E5%AE%9E%E5%8A%9B-11667959806

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