郑州再爆疫情 黄河科技学院失控学生集体冲出校园

中国/新冠病毒/郑州疫情

郑州疫情严峻，今天新增病例首度破千。继富士康员工集体离厂徒步返乡，当地的黄河科技学院传出疫情失控，昨天出现大批学生离校潮，许多人突破校方拦阻，拖着行李集体冲离校园欲返乡。

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据中央社今天报道称，中国郑州继富士康后，黄河科技学院疫情失控学生集体冲出校园。该报道引据凤凰网“李琪谈资讯”今天消息，这轮新冠病毒疫情给郑州带来了巨大的考验，继富士康上月底员工集体逃离后不到10天，中国最大的民办学校—黄河科技学院南校区又发生了类似的情况。消息称，全校3万余名学生集体离校，一时间学校周边路上人头攒动，出租车和接学生的私家车几乎把街道占满。

11月8日，有消息称学校放假，很多学生紧急整理好行李，准备返乡。然而到了中午11时，有一半学生已经离校了，学校又开始拦著不让学生离开。到了下午，很多学生集体冲出学校门岗，准备返乡。网传影片与微信纪录显示，刚开始的时候，学校允许学生离校，但需要提交资料，学校进行审核。学生审核通过后可以离校，很多学生还没来得及申报，但被大批同学离校的气氛感染，都准备离校。

据消息，黄河科技学院昨天有几个门已经封闭，学校后勤部工作人员在门口查审批表。但其中的一个门没人查，于是学生集体涌向了东门欲离校；许多人拎着行李跨越管制护栏喊“冲”。因为学生太多，学校保安拦不住，大批学生成功逃离校园。

据消息称，之所以造成学生体逃离，是因为前段时间校内有人感染，造成了病情传播，据称有一两百管核酸异常，消息在学校传开后，人心惶惶。在看到有人离校返家后，很多学生跟着逃离。

据中央社，不过就算学生逃离学校，返乡也是难上加难。有学生反映，到了郑州火车站后，这些黄科学院的学生全部被扣留，即便是有抗原证明也不行。但仍有部分家住郑州的同学，透过叫车和乘坐私家车等方式返家。

消息指出，3万多人的集体逃离，其中还有很多密接和次密接的学生，这样的群体事件一旦发生，那对郑州目前的防疫局面可谓是雪上加霜。黄科学院所在的二七区，距今解封不到一周。

此前网传郑州计划让大学在校学生提前放假，以缓解目前的疫情压力，但在舆论压力下，郑州教育局3日回应这个传言是谣言。消息指出，郑州有在校大学生70万左右，这样大的一个群体一旦出现问题，对社会的影响很大。现在河南很多地市宣布对黄河科技学院、郑州财经学院、郑州大学、郑州轻工业大学等返乡人员紧急排查，详细报备。

据中央社说，消息引发热传后，黄河科技学院疑似发动学生在社群“辟谣”，许多学生今天在微博贴出多张丰富菜饭的照片，赞美校方照顾得很好，否认校内疫情严重导致学生集体冲离离校，并称昨天离校同学都是事先请假好的。但这些贴文也引发许多学生留言嘲讽，表示照片的好料根本没看过。报道称这篇报导原文目前已经显示404。

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